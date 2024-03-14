JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memperoleh suara terbanyak pada Pemilu 2024 di Jawa Timur. Partai dipimpin Muhaimin Iskandar atau Cak Imin itu menguasai 5 dari 11 daerah pemilihan (Dapil) DPR RI di Jatim. Masing-masing Dapil Jatim II, III, IV, V, dan VIII.
Hal itu diketahui berdasarkan Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Tingkat Nasional untuk DPR RI Dapil Jawa Timur di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 13 Maret 2024.
Dari hasil pleno tersebut diketahui, PDIP berada di posisi kedua peraih suara terbanyak di Jawa Timur. Mereka unggul pada Dapil Jatim VI, X dan XI. Kemudian Partai Gerindra yang menang di Dapil Jatim I, disusul Demokrat yang menguasai Dapil Jatim VII. Partai Golkar unggul di Dapil Jatim IX.
Sementara hasil rekapitulasi suara Pilpres 2024 di Jawa Timur, pasangan nomor 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dinyatakan menang dengan perolehan 22.010.128 suara. Posisi kedua pasangan nomor urut 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan 6.514.942 Suara. Selanjutnya pasangan nomor urut 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD meraih 5.065.909 suara.
Berikut hasil rekapitulasi suara tingkat nasional dapil Jawa Timur.
1. Dapil Jawa Timur I:
- PKB: 295.884
- Gerinda: 543.677
- PDI Perjuangan : 411.797
- Golkar: 245.453
- NasDem: 184.168
- Buruh: 23.082
- Gelora: 12.947
- PKS: 175.596
- PKN: 3.459
- Hanura: 9.124
- Garuda: 5.773
- PAN: 249.335
- PBB: 5.418
- Demokrat: 130.129
- PSI: 162.805
- Perindo: 66.060
- PPP: 37.481
- Umat: 15.012
Suara sah: 2.577.260
Tidak sah: 368.643
Suara sah dan tidak sah: 2.945.903
2. Dapil Jatim II:
- PKB: 528.885 suara
- Gerindra: 330.741 suara
- PDIP: 164 196 suara
- Golkar: 170.612 suara
- NasDem: 177.079 suara
- Buruh: 16.278 suara
- Gelora: 13.358 suara
- PKS: 82.791 suara
- PKN: 1.919 suara
- Hanura: 10.836 suara
- Garda: 3.872 suara
- PAN: 123.516 suara
- PBB: 2.620 suara
- Demokrat: 46.336 suara
- PSI: 38.807 suara
- Perindo: 25.521 suara
- PPP: 74.397 suara
- Ummat: 3.971 suara
Jumlah suara sah: 1.815.735
Tidak sah: 310.298
Total: 2.126.033
3. Dapil Jawa Timur III:
- PKB: 368.535
- Gerinda: 271.320
- pdip: 300.958
- Golkar: 274.584
- NasDem: 80.634
- Buruh: 7.328
- Gelora: 15.920
- PKS: 47.720
- PKN: 2.496
- Hanura: 7.585
- Garuda: 4.678
- PAN: 35.398
- PBB: 4.247
- Demokrat: 107.611
- PSI: 61.802
- Perindo: 15.357
- PPP: 153.261
- Umat: 6.197
Jumlah suara sah: 1.765.632
Tidak sah: 242.564
Suara sah dan tidak sah: 2.008.196
4. Dapil Jawa Timur IV:
- PKB: 364.713 suara
- Partai Gerindra: 342.288 suara
- PDIP: 289.012 suara
- Golkar: 238.675 suara
- NasDem: 168.172 suara
- Buruh: 7.056 suara
- Gelora: 9.683 suara
- PKS: 135.475 suara
- PKN: 1.816 suara
- Hanura: 3.425 suara
- Garda: 5.047 suara
- PAN: 112.515 suara
- PBB: 3.863 suara
- Demokrat: 50.550 suara
- PSI: 43.631 suara
- Perindo: 59.485 suara
- PPP: 110.663 suara
- Ummat: suara
Jumlah suara sah: 1.486.802
Tidak sah: 206.255
Total: 1.692.337
5. Dapil Jawa Timur V:
- PKB: 526.332
- Gerindra: 349.876
- PDIP: 418.293
- Golkar: 261.588
- Nasdem: 110.992
- Buruh: 10.773
- Gelora: 18.651
- PKS: 191.310
- PKN: 2.160
- Hanura: 5.152
- Garuda: 4.472
- PAN: 58.573
- PBB: 2.918
- Demokrat: 87.228
- PSI: 75.357
- Perindo: 13.08
- PPP: 89.288
- Ummat: 5.786
Jumlah suara sah: 2.130.823
Tidak sah: 237.871
Keseluruhan: 2.368.694
6. Dapil Jawa Timur VI:
- PKB: 397.582 suara
- Gerindra: 329.383 suara
- PDIP: 548.721 suara
- Golkar: 382.448 suara
- NasDem: 177.389 suara
- Buruh: 8.982 suara
- Gelora: 13.197 suara
- PKS: 67.543 suara
- PKN: 6.869 suara
- Hanura: 9.807 suara
- Garda: 5.901 suara
- PAN: 173.342 suara
- PBB: 3.175 suara
- Demokrat: 122.779 suara
- PSI: 121.252 suara
- Perindo: 24.832 suara
- PPP: 70.669 suara
- Ummat: 8.523 suara
Jumlah suara sah: 2.472.394
Tidak sah: 366.867
Total: 2.839.261
7. Dapil Jawa Timur VII:
- PKB: 286.975 suara
- Gerindra: 233.133 suara
- PDIP: 444.112 suara
- Golkar: 217.707 suara
- NasDem: 123.060 suara
- Buruh: 6.906 suara
- Gelora: 31.878 suara
- PKS: 143.054 suara
- PKN: 1.726suara
- Hanura: 10.965. suara
- Garda: 4.800 suara
- PAN: 177.699 suara
- PBB: 1.970 suara
- Demokrat: 476.618 suara
- PSI: 51.892 suara
- Perindo: 16.479 suara
- PPP: 31.418 suara
- Ummat: 5.145 suara
Jumlah suara sah: 2.205.537
suara tidak sah: 289.124
sah+tidak sah: 2.494.661
8. Dapil Jawa Timur VIII:
- PKB: 522.993
- Gerindra: 298.012
- PDIP: 327.921
- Golkar: 312.571
- Nasdem: 326.578
- Buruh: 12.061
- Gelora: 13.749
- PKS: 190.067
- PKN: 4.522
- Hanura: 22.762
- Garuda: 5.625
- PAN: 178.046
- PBB: 4.126
- Demokrat: 183.272
- PSI: 76.788
- Perindo: 30.441
- PPP: 116.554
- Ummat: 7.015
Jumlah suara sah: 2.633.103
tidak sah: 419.616
keseluruhan: 3.052.719