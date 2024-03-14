Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hasil Pleno KPU: PKB Menang Pemilu 2024 di Jawa Timur, PDIP Runner Up

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 14 Maret 2024 |08:05 WIB
Hasil Pleno KPU: PKB Menang Pemilu 2024 di Jawa Timur, PDIP Runner Up
Rapat pleno terbuka rekapitulasi suara tingkat nasional di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta (Foto: MPI/Danandaya)
A
A
A

JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memperoleh suara terbanyak pada Pemilu 2024 di Jawa Timur. Partai dipimpin Muhaimin Iskandar atau Cak Imin itu menguasai 5 dari 11 daerah pemilihan (Dapil) DPR RI di Jatim. Masing-masing Dapil Jatim II, III, IV, V, dan VIII.

Hal itu diketahui berdasarkan Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Tingkat Nasional untuk DPR RI Dapil Jawa Timur di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 13 Maret 2024.

Dari hasil pleno tersebut diketahui, PDIP berada di posisi kedua peraih suara terbanyak di Jawa Timur. Mereka unggul pada Dapil Jatim VI, X dan XI. Kemudian Partai Gerindra yang menang di Dapil Jatim I, disusul Demokrat yang menguasai Dapil Jatim VII. Partai Golkar unggul di Dapil Jatim IX.

 BACA JUGA:

Sementara hasil rekapitulasi suara Pilpres 2024 di Jawa Timur, pasangan nomor 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dinyatakan menang dengan perolehan 22.010.128 suara. Posisi kedua pasangan nomor urut 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan 6.514.942 Suara. Selanjutnya pasangan nomor urut 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD meraih 5.065.909 suara.

Berikut hasil rekapitulasi suara tingkat nasional dapil Jawa Timur.

1. Dapil Jawa Timur I:

- PKB: 295.884

- Gerinda: 543.677

- PDI Perjuangan : 411.797

- Golkar: 245.453

- NasDem: 184.168

- Buruh: 23.082

- Gelora: 12.947

- PKS: 175.596

- PKN: 3.459

- Hanura: 9.124

- Garuda: 5.773

- PAN: 249.335

- PBB: 5.418

- Demokrat: 130.129

- PSI: 162.805

- Perindo: 66.060

- PPP: 37.481

- Umat: 15.012

Suara sah: 2.577.260

Tidak sah: 368.643

Suara sah dan tidak sah: 2.945.903

 BACA JUGA:

2. Dapil Jatim II:

- PKB: 528.885 suara

- Gerindra: 330.741 suara

- PDIP: 164 196 suara

- Golkar: 170.612 suara

- NasDem: 177.079 suara

- Buruh: 16.278 suara

- Gelora: 13.358 suara

- PKS: 82.791 suara

- PKN: 1.919 suara

- Hanura: 10.836 suara

- Garda: 3.872 suara

- PAN: 123.516 suara

- PBB: 2.620 suara

- Demokrat: 46.336 suara

- PSI: 38.807 suara

- Perindo: 25.521 suara

- PPP: 74.397 suara

- Ummat: 3.971 suara

Jumlah suara sah: 1.815.735

Tidak sah: 310.298

Total: 2.126.033

 BACA JUGA:

3. Dapil Jawa Timur III:

- PKB: 368.535

- Gerinda: 271.320

- pdip: 300.958

- Golkar: 274.584

- NasDem: 80.634

- Buruh: 7.328

- Gelora: 15.920

- PKS: 47.720

- PKN: 2.496

- Hanura: 7.585

- Garuda: 4.678

- PAN: 35.398

- PBB: 4.247

- Demokrat: 107.611

- PSI: 61.802

- Perindo: 15.357

- PPP: 153.261

- Umat: 6.197

Jumlah suara sah: 1.765.632

Tidak sah: 242.564

Suara sah dan tidak sah: 2.008.196

4. Dapil Jawa Timur IV:

- PKB: 364.713 suara

- Partai Gerindra: 342.288 suara

- PDIP: 289.012 suara

- Golkar: 238.675 suara

- NasDem: 168.172 suara

- Buruh: 7.056 suara

- Gelora: 9.683 suara

- PKS: 135.475 suara

- PKN: 1.816 suara

- Hanura: 3.425 suara

- Garda: 5.047 suara

- PAN: 112.515 suara

- PBB: 3.863 suara

- Demokrat: 50.550 suara

- PSI: 43.631 suara

- Perindo: 59.485 suara

- PPP: 110.663 suara

- Ummat: suara

Jumlah suara sah: 1.486.802

Tidak sah: 206.255

Total: 1.692.337

5. Dapil Jawa Timur V:

- PKB: 526.332

- Gerindra: 349.876

- PDIP: 418.293

- Golkar: 261.588

- Nasdem: 110.992

- Buruh: 10.773

- Gelora: 18.651

- PKS: 191.310

- PKN: 2.160

- Hanura: 5.152

- Garuda: 4.472

- PAN: 58.573

- PBB: 2.918

- Demokrat: 87.228

- PSI: 75.357

- Perindo: 13.08

- PPP: 89.288

- Ummat: 5.786

Jumlah suara sah: 2.130.823

Tidak sah: 237.871

Keseluruhan: 2.368.694

 BACA JUGA:

6. Dapil Jawa Timur VI:

- PKB: 397.582 suara

- Gerindra: 329.383 suara

- PDIP: 548.721 suara

- Golkar: 382.448 suara

- NasDem: 177.389 suara

- Buruh: 8.982 suara

- Gelora: 13.197 suara

- PKS: 67.543 suara

- PKN: 6.869 suara

- Hanura: 9.807 suara

- Garda: 5.901 suara

- PAN: 173.342 suara

- PBB: 3.175 suara

- Demokrat: 122.779 suara

- PSI: 121.252 suara

- Perindo: 24.832 suara

- PPP: 70.669 suara

- Ummat: 8.523 suara

Jumlah suara sah: 2.472.394

Tidak sah: 366.867

Total: 2.839.261

7. Dapil Jawa Timur VII:

- PKB: 286.975 suara

- Gerindra: 233.133 suara

- PDIP: 444.112 suara

- Golkar: 217.707 suara

- NasDem: 123.060 suara

- Buruh: 6.906 suara

- Gelora: 31.878 suara

- PKS: 143.054 suara

- PKN: 1.726suara

- Hanura: 10.965. suara

- Garda: 4.800 suara

- PAN: 177.699 suara

- PBB: 1.970 suara

- Demokrat: 476.618 suara

- PSI: 51.892 suara

- Perindo: 16.479 suara

- PPP: 31.418 suara

- Ummat: 5.145 suara

Jumlah suara sah: 2.205.537

suara tidak sah: 289.124

sah+tidak sah: 2.494.661

8. Dapil Jawa Timur VIII:

- PKB: 522.993

- Gerindra: 298.012

- PDIP: 327.921

- Golkar: 312.571

- Nasdem: 326.578

- Buruh: 12.061

- Gelora: 13.749

- PKS: 190.067

- PKN: 4.522

- Hanura: 22.762

- Garuda: 5.625

- PAN: 178.046

- PBB: 4.126

- Demokrat: 183.272

- PSI: 76.788

- Perindo: 30.441

- PPP: 116.554

- Ummat: 7.015

Jumlah suara sah: 2.633.103

tidak sah: 419.616

keseluruhan: 3.052.719

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
PDIP PKB jawa timur KPU Pemilu 2024
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement