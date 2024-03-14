Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

78% Wilayah Indonesia Masuk Musim Hujan hingga Pertengahan Maret, Waspada Banjir!

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 14 Maret 2024 |08:36 WIB
78% Wilayah Indonesia Masuk Musim Hujan hingga Pertengahan Maret, Waspada Banjir!
Banjir di Melawi, Kalimantan Barat (Foto: BNPB)
JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan sekitar 78 persen wilayah Indonesia berdasarkan Zona Musim (ZOM) telah masuk musim hujan hingga pertengahan Maret 2024. Semua pihak diimbau waspada terhadap bencana banjir.

“Berdasarkan jumlah ZOM, sebanyak 78% wilayah Indonesia masuk musim hujan. Pada tengah Maret 2024 ini ada satu provinsi di wilayah Indonesia yang diprediksi memiliki potensi banjir dengan kategori tinggi,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya, Kamis (14/3/2024).

BMKG melaporkan wilayah yang sedang mengalami musim hujan meliputi sebagian Aceh, sebagian Sumatera Utara, Riau hingga Lampung, Banten, sebagian besar Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT.

 BACA JUGA:

“Kemudian sebagian besar Pulau Kalimantan, Sulawesi Utara, Gorontalo, sebagian Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, sebagian besar Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, sebagian Maluku Utara, Maluku, dan Pulau Papua,” kata BMKG.

Sementara itu, BMKG menganalisis bahwa curah hujan pada Dasarian I Maret 2024 bervariasi dari kriteria rendah (6%), menengah (60%) dan tinggi (34%). Kriteria curah hujan rendah terjadi pada pesisir utara Aceh, bagian utara Sumatera Utara, sebagian Riau, sebagian Jambi, sebagian Lampung, sebagian Jawa Barat, Kalimantan TImur, Sulawesi Tengah, sebagian Gorontalo, sebagian Nusa Tenggara Timur dan Maluku Utara.

Halaman:
1 2
      
