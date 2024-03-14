Kunker ke Sumut, Jokowi Resmikan Pabrik Percontohan Minyak Makan Merah

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiba di Bandara Internasional Kualanamu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatra Utara (Sumut), pada Kamis, 14 Maret 2024, sekitar pukul 09.15 WIB, dalam rangka kunjungan kerja.

Kedatangan Presiden tampak disambut Pj. Gubernur Sumatra Utara Hassanudin beserta istri, Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Mochammad Hasan Hasibuan beserta istri, Kapolda Sumatra Utara Irjen Pol. Agung Setya Imam Efendi beserta istri, Danlantamal I Brigjen TNI (Mar) Jasiman Purba beserta istri, serta Danlanud Soewondo Kolonel Pnb. Ucok Enrico Hutadjulu beserta istri.

Dari bandara, Presiden dan rombongan kemudian melanjutkan perjalanan menuju Pabrik Kelapa Sawit Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang. Di sana, Kepala Negara dijadwalkan untuk meninjau sekaligus meresmikan Pabrik Percontohan Minyak Makan Merah Pagar Merbau.

Setelahnya, Presiden dan rombongan akan melanjutkan perjalanan menuju Kota Tanjungbalai dengan menggunakan helikopter Super Puma TNI AU. Di Kota Tanjungbalai, Presiden Jokowi akan mengunjungi Pasar Kawat dan meresmikan sejumlah ruas jalan daerah di Provinsi Sumut.