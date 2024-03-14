KPK Periksa Otak Pungli Rutan dan 7 Saksi Lain, Dalami Pembagian Uang

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah selesai memeriksa pihak yang disebut sebagai 'otak' pungutan liar (pungli) di rutan KPK, Hengki, Rabu 13 Maret 2024.

Dalam kesempatan tersebut, Komisi Antirasuah pun memeriksa tujuh saksi lain yang merupakan pegawai KPK.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri menyatakan, total delapan saksi yang dijadwalkan memenuhi panggilan.

BACA JUGA: Petualangan Pencuri Spesialis Ganjal ATM dari Bekasi hingga Bali Berakhir di Cimahi

Perlu diketahui, tujuh saksi lain yakni Achmad Fauzi, Kepala Rutan KPK 2022-sekarang; Deden Rochendi, PNYD/Penugasan Pengamanan Rutan KPK; Agung Nugroho, PNYD/Staf Cabang Rutan KPK; dan Ari Rahman Hakim , PNYD/Petugas Rutan KPK.

Kemudian, Eri Angga Permana, ASN Kemenkumham/Staf Rutan KPK 2018; Mahdi Aris, Pengamanan Rutan KPK; dan Muhammad Abduh, Pengamanan Rutan KPK.

"Seluruh saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain kaitan struktur dalam penugasan personil di Rutan Cabang KPK," kata Ali melalui keterangan tertulisnya, Kamis (14/3/2024).

Ali melanjutkan, dari keterangan para saksi juga didalami kaitan dugaan adanya transaksi uang yang didapatkan melalui memeras para tahanan yang ada di Rutan Cabang KPK.