INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

KPK Periksa Otak Pungli Rutan dan 7 Saksi Lain, Dalami Pembagian Uang

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 14 Maret 2024 |13:35 WIB
KPK Periksa Otak Pungli Rutan dan 7 Saksi Lain, Dalami Pembagian Uang
Ilustrasi (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah selesai memeriksa pihak yang disebut sebagai 'otak' pungutan liar (pungli) di rutan KPK, Hengki, Rabu 13 Maret 2024.

Dalam kesempatan tersebut, Komisi Antirasuah pun memeriksa tujuh saksi lain yang merupakan pegawai KPK.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri menyatakan, total delapan saksi yang dijadwalkan memenuhi panggilan.

Perlu diketahui, tujuh saksi lain yakni Achmad Fauzi, Kepala Rutan KPK 2022-sekarang; Deden Rochendi, PNYD/Penugasan Pengamanan Rutan KPK; Agung Nugroho, PNYD/Staf Cabang Rutan KPK; dan Ari Rahman Hakim , PNYD/Petugas Rutan KPK.

Kemudian, Eri Angga Permana, ASN Kemenkumham/Staf Rutan KPK 2018; Mahdi Aris, Pengamanan Rutan KPK; dan Muhammad Abduh, Pengamanan Rutan KPK.

"Seluruh saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain kaitan struktur dalam penugasan personil di Rutan Cabang KPK," kata Ali melalui keterangan tertulisnya, Kamis (14/3/2024).

Ali melanjutkan, dari keterangan para saksi juga didalami kaitan dugaan adanya transaksi uang yang didapatkan melalui memeras para tahanan yang ada di Rutan Cabang KPK.

Telusuri berita news lainnya
