Jelang Lebaran, Satgas Pangan Polri Awasi Pendistribusian Bahan Pokok Penting

JAKARTA - Satgas Pangan Polri terus memastikan ketersediaan bahan pokok penting (bapokting) di beberapa tempat untuk menjaga kestabilan harga. Kegiatan itu, dilakukan pads hari ke-2 puasa bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1445 H.

Kepala Satgas Pangan Polri, Brigjen Whisnu Hermawan mengatakan, pihaknya menemukan peningkatan permintaan beberapa komoditi di masa Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 H.

Dari informasi manajemen ritel modern, peningkatan permintaan beberapa komoditi seperti beras, telur ayam dan minyak goreng. Ia berkata, peningkatan permintaan itu terjadi karena konsumsi masyarakat meningkat di masa ramadhan dan lebaran.

"Sedangkan, pengamatan Satgas Pangan Polri di tingkat distributor hingga saat ini beberapa Gudang Distribution Center atau Pusat Distribusi sudah mensupply bapokting ke outlet-outletnya untuk pemenuhan kebutuhan hingga beberapa minggu kedepan," kata Whisnu dalam keterangannya, dikutip Kamis (14/3/2024).

Whisnu menyebut, untuk ritel modern di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) ditemukan perkembangan harga beras medium SPHP senilai Rp10.900/kg, sedangkan beras premium bervariatif di harga Rp12.800/kg - Rp16.500/kg.

Kemudian, harga minyak goreng premium Rp16.650/liter, telur ayam Rp32.100/kg, cabai rawit merah Rp63.900/kg dan daging ayam Rp45.900/kg - Rp50.000/kg.