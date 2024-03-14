Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jelang Lebaran, Satgas Pangan Polri Awasi Pendistribusian Bahan Pokok Penting

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 14 Maret 2024 |13:53 WIB
Jelang Lebaran, Satgas Pangan Polri Awasi Pendistribusian Bahan Pokok Penting
Satgas Pangan Polri cek harga di pasar (Foto : MPI)
A
A
A

JAKARTA - Satgas Pangan Polri terus memastikan ketersediaan bahan pokok penting (bapokting) di beberapa tempat untuk menjaga kestabilan harga. Kegiatan itu, dilakukan pads hari ke-2 puasa bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1445 H.

Kepala Satgas Pangan Polri, Brigjen Whisnu Hermawan mengatakan, pihaknya menemukan peningkatan permintaan beberapa komoditi di masa Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 H.

Dari informasi manajemen ritel modern, peningkatan permintaan beberapa komoditi seperti beras, telur ayam dan minyak goreng. Ia berkata, peningkatan permintaan itu terjadi karena konsumsi masyarakat meningkat di masa ramadhan dan lebaran.

"Sedangkan, pengamatan Satgas Pangan Polri di tingkat distributor hingga saat ini beberapa Gudang Distribution Center atau Pusat Distribusi sudah mensupply bapokting ke outlet-outletnya untuk pemenuhan kebutuhan hingga beberapa minggu kedepan," kata Whisnu dalam keterangannya, dikutip Kamis (14/3/2024).

Whisnu menyebut, untuk ritel modern di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) ditemukan perkembangan harga beras medium SPHP senilai Rp10.900/kg, sedangkan beras premium bervariatif di harga Rp12.800/kg - Rp16.500/kg.

Kemudian, harga minyak goreng premium Rp16.650/liter, telur ayam Rp32.100/kg, cabai rawit merah Rp63.900/kg dan daging ayam Rp45.900/kg - Rp50.000/kg.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/28/519/3117995/tarawih-pL7F_large.jpg
Jamaah Mahfilud Durror Jember Mulai Sholat Tarawih pada Kamis Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/27/338/3117910/sotr-w9ZV_large.jpg
Awas! Polisi Larang Sahur on The Road Selama Bulan Ramadhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/09/338/2994325/bangunkan-sahur-dengan-nyalakan-petasan-6-orang-diamankan-polisi-kQJGPGfnua.jpg
Bangunkan Sahur dengan Nyalakan Petasan, 6 Orang Diamankan Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/07/337/2993807/124-ribu-kendaraan-lintasi-tol-cipali-h-4-idul-fitri-2024-naik-20-persen-dS4vXhKubx.jpg
124 Ribu Kendaraan Lintasi Tol Cipali H-4 Idul Fitri 2024, Naik 20 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/07/337/2993789/tumbuhkan-sikap-toleransi-panitia-nasional-hari-suci-nyepi-bagikan-takjil-ke-umat-muslim-yQkwi9wWFt.jpg
Tumbuhkan Sikap Toleransi, Panitia Nasional Hari Suci Nyepi Bagikan Takjil ke Umat Muslim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/525/2992694/tingkatkan-kepedulian-dan-berbagi-bersama-masyarakat-di-purwakarta-saat-ramadhan-5LV5fcuEUc.jpg
Tingkatkan Kepedulian dan Berbagi Bersama Masyarakat di Purwakarta saat Ramadhan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement