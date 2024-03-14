Menuju Generasi Sehat dan Cerdas Anak Bangsa, MNC Peduli Salurkan Susu Tinggi Kalori

JAKARTA – Untuk menuju generasi emas Indonesia pada tahun 2045, perlu dipersiapkan generasi yang sehat dan cerdas. Hal yang perlu menjadi perhatian antara lain dengan menciptakan generasi bebas stunting dan juga melek literasi.

Dengan dukungan dari #PahlawanKebaikan, MNC Peduli melalui program #GenerasiCerdasAnakBangsa menyalurkan susu tinggi kalori kepada anak-anak yang terindikasi gizi buruk dan stunting dan peralatan sekolah kepada anak-anak di Kelurahan Kebon Sirih. Bantuan ini diserahkan langsung kepada masing-masing penerima pada Kamis (14/3/2024).

Head of CSR MNC Group Tengku Havid mengatakan bahwa telah menjadi komitmen MNC Group dalam mempersiapkan generasi cerdas anak bangsa. MNC Peduli akan terus menyalurkan dukungan terhadap pencegahan stunting dan juga literasi anak. Kedua hal ini sangat penting untuk kita agar dapat mencapai generasi emas pada tahun 2045.

“Kami juga berharap dengan bantuan semacam ini dapat menurunkan tingkat prevalensi stunting dan juga menaikan tingkat literasi anak Indonesia,” kata Havid.

Ilyulia, salah seorang penerima bantuan tersebut mengucapkan terima kasih untuk kegiatan ini. Berkat program tersebut dia merasa terbantu untuk susu anaknya.

“Semoga berikutnya ada lagi ada lagi. Saya udah dapat bantuan ini beberapa kali, kemarin makanan bergizi makanan sehat, sekarang susu. Harapannya, biar nanti nggak ada anak yang stunting lagi. Biar tiap bulan anak saya juga timbangannya naik terus, jangan sampai turun lagi.

(Khafid Mardiyansyah)