Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Anies-Muhaimin Menang Telak di Sumbar, Raih 1,7 Juta Suara

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 14 Maret 2024 |15:21 WIB
Anies-Muhaimin Menang Telak di Sumbar, Raih 1,7 Juta Suara
Anies Baswedan dan Cak Imin (Foto : MPI)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan rekapitulasi suara tingkat nasional melalui rapat pleno terbuka di kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Kamis (14/3/2024).

Pada hari ini terjadwal empat provinsi yang akan dibacakan hasil Pemilu 2024. Sehingga total ada 24 provinsi yang sudah selesai.

"Yang sudah terjadwal hari ini, tadi di Provinsi Sulut di panel B kemudian sekarang berlangsung dan baru selesai untuk provinsi Bengkulu di panel A. Nanti provinsi Sulsel dan Sumbar. Total, kalau semua proses sudah dilalui hari ini maka ada 24 total provinsi," ujar Komisioner KPU RI, August Mellaz kepada wartawan.

Bedasarkan penghitungan sementara dari empat provinsi yang telah dibacakan, posisi pertama raihan suara ditempati oleh pasangan nomor urut dua Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka dengan perolehan 6.350.608 suara.

Disusul pasangan nomor urut satu Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar yang mengantongi 4.096.627 suara, lalu terakhir pasangan nomor urut tiga Ganjar Pranowo - Mahfud MD meraih 819.358 Suara.

Meski Prabowo tetap mendominasi capaian suara, pasangan Anies-Muhaimin terlihat unggul di Sumatera Barat. Berikut rekapitulasi sementara yang telah disahkan KPU:

1. Sulawesi Utara

Anies- Muhaimin: 119.103

Prabowo - Gibran: 1.229.069

Paslon 03: 283.796

Suara Sah: 1.631.968

Suara tidak sah: 15.037

Suara sah dan tidak sah: 1.647.005

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement