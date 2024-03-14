Anies-Muhaimin Menang Telak di Sumbar, Raih 1,7 Juta Suara

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan rekapitulasi suara tingkat nasional melalui rapat pleno terbuka di kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Kamis (14/3/2024).

Pada hari ini terjadwal empat provinsi yang akan dibacakan hasil Pemilu 2024. Sehingga total ada 24 provinsi yang sudah selesai.

"Yang sudah terjadwal hari ini, tadi di Provinsi Sulut di panel B kemudian sekarang berlangsung dan baru selesai untuk provinsi Bengkulu di panel A. Nanti provinsi Sulsel dan Sumbar. Total, kalau semua proses sudah dilalui hari ini maka ada 24 total provinsi," ujar Komisioner KPU RI, August Mellaz kepada wartawan.

Bedasarkan penghitungan sementara dari empat provinsi yang telah dibacakan, posisi pertama raihan suara ditempati oleh pasangan nomor urut dua Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka dengan perolehan 6.350.608 suara.

Disusul pasangan nomor urut satu Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar yang mengantongi 4.096.627 suara, lalu terakhir pasangan nomor urut tiga Ganjar Pranowo - Mahfud MD meraih 819.358 Suara.

Meski Prabowo tetap mendominasi capaian suara, pasangan Anies-Muhaimin terlihat unggul di Sumatera Barat. Berikut rekapitulasi sementara yang telah disahkan KPU:

1. Sulawesi Utara

Anies- Muhaimin: 119.103

Prabowo - Gibran: 1.229.069

Paslon 03: 283.796

Suara Sah: 1.631.968

Suara tidak sah: 15.037

Suara sah dan tidak sah: 1.647.005