HOME NEWS NASIONAL

Benturkan Kepala di Sel Tahanan, Ibu Pembunuh Anak di Bekasi Dirawat RS Bhayangkara

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Kamis, 14 Maret 2024 |15:34 WIB
Benturkan Kepala di Sel Tahanan, Ibu Pembunuh Anak di Bekasi Dirawat RS Bhayangkara
JAKARTA - SNF (26) ibu yang melakukan kasus pembunuhan terhadap anaknya AAMS di Kota Bekasi dilarikan ke RS Bhayangkara untuk menjalani perawatan kejiwaan. Perawatan dilakukan karena perilaku SNF yang melukai diri dengan membenturkan kepala saat berada di sel tahanan.

"Terakhir kan karena tersangka SNF ini membenturkan kepalanya berulang kali ke tembok ruangan sel tahanan," kata Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota AKBP Muhammad Firdaus saat dikonfirmasi, Kamis (14/3/2024).

Atas peristiwa tersebut Polres Metro Bekasi melakukan koordinasi dengan dokter psikiater RS Bhayangkara untuk dilakukan perawatan di RS Bhayangkara. Saat ini tersangka SNF dilakukan pemeriksaan di RS Bhayangkara.

"Jadi sabtu malam sampai hari ini masih dirawat di sana. Keterangan psikiater, ini masih dilakukan perawatan di sana," jelasnya.

Perawatan terhadap SNF dilakukan untuk menyembuhkan karena memiliki perilaku melukai diri. Hal itu dilakukan untuk memaatikan perilaku tersebut terobati.

"Jadi kata dokter psikiaternya harus diobati dulu perilaku atau melukai diri dia sendiri, baru nanti tes pemeriksaan kejiwaan," pungkasnya.

Sebelumnya, NFS ditetapakan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Penetapan tersangka dilakukan setelah sebelumnya penyidik melakukan gelar perkara.

