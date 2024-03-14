Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

MNC Peduli Bagikan Peralatan Sekolah untuk Anak-anak di Kebon Sirih

Ismet Humaedi , Jurnalis-Kamis, 14 Maret 2024 |15:53 WIB
MNC Peduli Bagikan Peralatan Sekolah untuk Anak-anak di Kebon Sirih
A
A
A

JAKARTA – Untuk menuju generasi emas Indonesia pada tahun 2045, perlu dipersiapkan generasi yang sehat dan cerdas. MNC Peduli melalui program #GenerasiCerdasAnakBangsa menyalurkan bantaun peralatan sekolah kepada anak-anak di Kelurahan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Tak hanya peralatan sekolah, program ini juga menyalurkan susu tinggi kalori yang terindikasi gizi buruk dan stunting di daerah Kebon Sirih. Hal ini perlu menjadi perhatian antara lain dengan menciptakan generasi bebas stunting dan juga melek literasi.

Bantuan ini diserahkan langsung kepada masing-masing penerima pada Kamis (14/3/2024).

Head of CSR MNC Group Tengku Havid mengatakan bahwa telah menjadi komitmen MNC Group dalam mempersiapkan generasi cerdas anak bangsa. MNC Peduli akan terus menyalurkan dukungan terhadap pencegahan stunting dan juga literasi anak. Kedua hal ini sangat penting untuk kita agar dapat mencapai generasi emas pada tahun 2045.

“Kami juga berharap dengan bantuan semacam ini dapat menurunkan tingkat prevalensi stunting dan juga menaikan tingkat literasi anak Indonesia,” kata Havid.

Sri, orang tua dari Kalila salah seorang anak penerima bantuan peralatan sekolah dari MNC Peduli mengatakan baru pertama kali mendapatkan bantuan ini. Sri mengatakan bantuan ini sangat dibutuhkan oleh anaknya.

“Baru sekali mendapatkan bantuan ini, satu paket untuk alat sekolah. Semoga ke depannya lagi MNC Peduli memberikan bantuan-bantuan lagi kepada orang yang membutuhkan. Semoga Kalila juga dapat mempergunakan bantuan itu di sekolah dan di rumah,” kata dia.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Topik Artikel :
MNC MNC Group MNC Peduli
