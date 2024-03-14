5 Merk Kurma Arab Saudi Salah Satu Penghasil Kurma Terbesar di Dunia

ARAB SAUDI - Kurma atau Tamar adalah salah satu buah yang tertua dan terpenting bagi Timur Tengah, termasuk Arab Saudi. Kurma menjadi sumber makanan dan pokok bagi hampir seluruh keluarga di Timur Tengah. Salah satu alasannya yakni buah kurma merupakan "buah suci" bagi umat Islam sehingga sering dikonsumsi saat bulan puasa.

Melansir Kurmadates.com, setiap jenis kurma memiliki cita rasa dan bentuk yang berbeda-beda. Meskipun begitu, setiap kurma memiliki kemiripan, yakni manis, kenyal, dan kaya akan nutrisi yang baik bagi kesehatan tubuh.

Melansir bateel.com, kandungan gula yang tinggi serta dapat disimpan selama berbulan-bulan, menjadikan buah ini cocok dihidangkan untuk berbuka puasa. Selain itu, kurma memiliki serat yang tinggi, sehingga ketika dikonsumsi, kurma dapat membantu menguatkan sel-sel pada usus serta melancarkan sistem pencernaan.

Tinggi kalori, memiliki kandungan nutrisi yang baik dan mudah disimpan dan bertahan lama, menjadikan kurma bagus untuk jatah makan darurat. Salah satu kurma yang terkenal dan eksklusif adalah Kurma Ajwa. Kurma ini tumbuh di Madinah, di Kerajaan Arab Saudi.