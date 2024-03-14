BNPB: Banjir dan Cuaca Ekstrem Dominasi Pulau Jawa

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan banjir dan cuaca ekstrem saat ini mendominasi kejadian bencana di Pulau Jawa, khususnya di Madura, Semarang, Demak, juga Pekalongan.

“Kemudian untuk Jawa ini kita lihat juga dominan banjir dan cuaca ekstrem. Meskipun tidak masuk dalam rentang tanggal 4 sampai 10 (Maret), dari minggu lalu,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam Disaster Briefing: Siaga Satu Banjir dan Longsor, Kamis (14/3/2024).

BACA JUGA:

Aam sapaan Abdul Muhari mengatakan bahwa BNPB telah memberikan atensi kejadian bencana banjir di Pulau Madura. Bahkan, BNPB telah melakukan intervensi dengan memberikan dana operasional siap pakai (DSP).

“Perlu juga kita sampaikan, bahwa update situasi di Pulau Jawa saat ini BNPB memberikan atensi di beberapa tempat di pulau Madura, di Bangkalan itu juga sudah kita intervensi dengan dana operasional siap pakai,” kata Aam.