Filosofi Makam Habib Hasan bin Jafar Assegaf yang Dimakamkan di Bawah Pusara Ibunda

DEPOK - Pendiri dan pimpinan Majelis Nurul Musthofa, Habib Hasan bin Jafar Assegaf dimakamkan di bawah pusara sang ibunda Syarifah Fatmah Alathas di Kompleks Masjid Nurul Musthofa Center, Cilodong, Kota Depok pada Kamis (14/3/2024).

Adik kandung almarhum, Habib Abdullah bin Ja'far Assegaf menjelaskan filosofis letak makam tersebut atas dasar cinta dan baktinya kepada orangtua terutama sang ibunda.

Selain itu kata dia, almarhum Habib Hasan juga mengamalkan hadist soal surga itu di bawah telapak kaki ibu.

"Karena beliau ini sangat cinta dan baktinya kepada orangtua luar biasa beliau mengamalkan hadist rasulullah aljannatu tahta aqdamil ummahat (artinya) surga itu ada di bawah telapak kaki ibu dan alhamdulillah dari awal berdakwah sampai sukses sekarang itu berkat doa dari ibunda," kata Abdullah kepada wartawan di Masjid Nurul Musthofa Center, Cilodong, Depok.

Abdullah menjelaskan, bahwa makam tersebut berawal dari meninggalnya Ibundanya yaitu Syarifah Fatmah.