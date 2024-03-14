Imigrasi Jakpus Terbitkan Paspor Polikarbonat dengan Tingkat Keamanan Tinggi

JAKARTA - Direktorat Jenderal Imigrasi menerbitkan tiga jenis paspo yakni paspor biasa, paspor elektronik, dan yang teranyar adalah paspor elektronik polikarbonat.

Paspor elektronik polikarbonat memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi karena lembar polikarbonat yang lebih tebal dapat melindungi identitas dan informasi pemilik paspor dengan lebih baik.

Paspor elektronik polikarbonat sebelumnya hanya diterbitkan di tiga Kantor Imigrasi di Indonesia, yaitu Kantor Imigrasi Kelas I TPI Khusus Soekarno Hatta, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat, dan Kantor Imigrasi Kelas | Non TPI Khusus Jakarta Selatan.

Masyarakat juga dapat mengajukan permohonan paspor elektronik polikarbonat di Kantor Imigrasi Jakarta Pusat.

Wali Kota Jakarta Pusat, Dhany Sukma, menjadi orang pertama yang mendapatkan paspor elektronik polikarbonat di Imigrasi Jakarta Pusat.

"Penggantian paspor ternyata sangat mudah sekali. Dan ini merupakan launching pertama paspor polikarbonat, yang tentunya sudah memiliki standard internasional," ungkap Dhany Sukma, di Kantor Imigrasi Jakarta Pusat, Kamis (14/4/2024).

Dhany menambahkan, hal tersebut merupakan inovasi yang luar biasa serta mengimbau untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.