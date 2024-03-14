Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Imigrasi Jakpus Terbitkan Paspor Polikarbonat dengan Tingkat Keamanan Tinggi

Giffar Rivana , Jurnalis-Kamis, 14 Maret 2024 |16:32 WIB
Imigrasi Jakpus Terbitkan Paspor Polikarbonat dengan Tingkat Keamanan Tinggi
Imigrasi Jakpus Terbitkan Paspor Polikarbonat/MPI
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Jenderal Imigrasi menerbitkan tiga jenis paspo yakni paspor biasa, paspor elektronik, dan yang teranyar adalah paspor elektronik polikarbonat.

Paspor elektronik polikarbonat memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi karena lembar polikarbonat yang lebih tebal dapat melindungi identitas dan informasi pemilik paspor dengan lebih baik.

Paspor elektronik polikarbonat sebelumnya hanya diterbitkan di tiga Kantor Imigrasi di Indonesia, yaitu Kantor Imigrasi Kelas I TPI Khusus Soekarno Hatta, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat, dan Kantor Imigrasi Kelas | Non TPI Khusus Jakarta Selatan.

Masyarakat juga dapat mengajukan permohonan paspor elektronik polikarbonat di Kantor Imigrasi Jakarta Pusat.

Wali Kota Jakarta Pusat, Dhany Sukma, menjadi orang pertama yang mendapatkan paspor elektronik polikarbonat di Imigrasi Jakarta Pusat.

"Penggantian paspor ternyata sangat mudah sekali. Dan ini merupakan launching pertama paspor polikarbonat, yang tentunya sudah memiliki standard internasional," ungkap Dhany Sukma, di Kantor Imigrasi Jakarta Pusat, Kamis (14/4/2024).

Dhany menambahkan, hal tersebut merupakan inovasi yang luar biasa serta mengimbau untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Dirjen Imigrasi Paspor Imigrasi
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191346/bonnie_blue-9xW4_large.jpg
Bintang Film Dewasa Bonnie Blue Ditangkal Masuk Indonesia Selama 10 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175300/imigrasi-AP73_large.jpg
Ditjen Imigrasi Tindak 196 WNA Nakal di Jabodetabek, Terbanyak dari Nigeria
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/337/3168181/buronan-6Ty9_large.jpg
Ditjen Imigrasi Tangkap Buronan Penculikan Anak Kabur dari Maroko Sejak Mei 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/338/3162639/viral-cuUb_large.jpg
Sejumlah Wanita Cantik Asal Vietnam Diamankan Imigrasi di PIK, Sempat Sembunyi di Rooftop
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/337/3147062/dpr-XMl9_large.jpg
BKSAP Usul Bentuk Satgas Perlindungan WNI Sikapi Kebijakan Imigrasi Trump
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/15/338/3074929/imigrasi_jakut_amankan_wn_negeria_yang_menyalahgunakan_izin_tinggal-OjIi_large.jpg
Gelar Operasi Jagratara, Imigrasi Jakut Amankan 12 WN Nigeria 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement