Banjir Semarang, Kedatangan dan Keberangkatan Kereta dari Daop I Terlambat 5 Jam

Penumpang kereta di Stasiun Pasar Senen (Foto: MPI)

JAKARTA - Perjalanan Kereta dari maupun menuju Daerah Operasional (Daop) I PT KAI mengalami keterlambatan hingga lima jam. Keterlambatan ini merupakan dampak dari banjirnya Stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah.

Manajer Humas PT KAI Daop 1, Ixfan Hendriwintoko mengatakan, dirinya atas nama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta menyampaikan permohonan maaf atas terganggunya perjalanan kereta api yang berangkat dari Stasiun Gambir dan Stasiun Pasarsenen dikarenakan curah hujan yang masih tinggi mulai hari Rabu (13 Maret 2024 sampai hari ini Kamis 14 Maret 2024.

Ixfan menerangkan bahwa banjir menyebabkan kereta yang menuju Daop 1 Jakarta tertahan atau melintas dengan pembatasan kecepatan tertentu. Ini dilakukan untuk keselamatan dan keamanan perjalanan. Adapun sejumlah KA yang terganggu merupakan KA lintas utara yang akan melalui wilayah Semarang.

BACA JUGA: Longsor Menyeret Mobil di Semarang

Beberapa KA keberangkatan Stasiun Gambir dan Pasar Senen yang mengalami keterlambatan dampak banjir di wilayah Semarang:

KA 2 Argo Bromo Anggrek tujuan Surabaya Pasar Turi dibatalkan dan Penumpang di alihkan dengan naik KA 62A Semberani tujuan Surabaya Pasar Turi berangkat pukul 09.50 Wib

Keberangkatan Stasiun Pasarsenen :

Terdapat 2 KA yang berpotensi mengalami keterlambatan saat berangkat dari Stasiun Pasar Senen, kedua KA tersebut adalah :

1.KA 220 Kertajaya Tambahan tujuan Surabaya Pasarturi

2.KA 132 Dharmawangsa tujuan Surabaya Pasarturi

Sejumlah perjalanan kereta api kedatangan Stasiun Gambir dan Pasar Senen mulai pukul 00.30 WIB pada lintas utara jawa, telah dilakukan dengan pola operasi memutar perjalanannya melalui jalur selatan jawa.

Adapun daftar KA yang mengalami perubahan pola operasi antara lain:

1. KA 77F Pandalungan tujuan Gambir estimasi kedatangan pukul 09:45 Wib dengan kelambatan 300 menit atau 5 jam.

2. KA 57 Brawijaya tujuan Gambir estimasi kedatangan pukul 09:59 Wib dengan kelambatan 300 menit atau 5 jam.