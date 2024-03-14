JAKARTA - Induk koperasi Unit Desa (Inkud) dan Induk Koperasi Kepolisian (Inkoppol) menandatangani nota kesepahaman atau MoU dalam rangka membantu pemerintah untuk stabilisasi harga pangan di Jakarta.
"Kami harapkan induk induk koperasi lain lainnya ikut menyusul menguatkan sinergitas gerakan koperasi yang ada,”ujar Ketua Umum Inkud, Portasius Nggedi di Jakarta, Kamis (14/3/2024).
“Dalam waktu dekat ini ada induk koperasi pegawai negeri dan yang lainnya yang akan bergabung dalam gerakan besar ini dalam rangka ikut berperan membantu pemerintah,"sambungnya.
Menurut Portasius, sinergi antara Inkud dan Inkoppol ini diharapkan menjadi inisiatif dari gerakan koperasi untuk membantu penyediaan pangan di masyarakat yang lebih terjangkau.
“Serta membantu pemerintah soal stabilisasi harga pangan terutama di bulan suci Ramadhan dan jelang Idul Fitri nanti, tegasnya.