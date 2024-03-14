Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jadwal Sistem One Way, Contra Way dan Ganjil Genap Mudik Lebaran 2024

Nadiyah Aulia , Jurnalis-Kamis, 14 Maret 2024 |17:59 WIB
Jadwal Sistem One Way, Contra Way dan Ganjil Genap Mudik Lebaran 2024
Polisi Terapkan Ganjil Genap/Foto: MNC Portal
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah sistem akan diberlakukan untuk menghadapi mudik Lebaran 2024. Di mana ada tiga skema manajemen lalu lintas untuk menghadapi periode angkutan Lebaran 2024.

Salah satunya adalah jadwal ganjil genap Lebaran 2024 yang akan diterapkan dalam sistem lalu lintas di mudik dan arus balik Lebaran tahun ini.

Selain peraturan ganjil genap, adapun penerapan rekayasa lalu lintas lainnya seperti one way dan contra flow. Sistem satu arah (one way) untuk arus mudik akan dimulai pada 5 April hingga 9 April.

Berikut ini jadwal one way arus mudik:

Dengan ketentuan waktu pengaturan lalu lintas pada arus mudik mulai hari Jumat (5/4/2024), pukul 14.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.

Kemudian Senin (8/4/2024) dimulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.

Selanjutnya pada hari Selasa (9/4/2024) akan dimulai pukul 08.00 sampai pukul 24.00 WIB. Kemudian hari Kamis, 20 April 2023 pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 WIB.

Lalu untuk sistem one way arus balik akan diberlakukan mulai Jumat (12/4/2024) dari pukul 14.00 hingga pukul 24.00 WIB.

Kemudian Sabtu (13/04/2024) pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.

Minggu (14/4/2024) dimulai pukul 14.00 hingga Selasa (16/4/2024) pukul 08.00 waktu setempat.

Berikut jadwal contra flow dan ganjil genap jalan tol mudik Lebaran 2024:

1. Km 36 ruas Jalan Tol Jakarta Cikampek sampai KM 72 ruas Jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali)

Arus Mudik

Jumat, 5 April 2024 pukul 14.00-24.00 WIB

Sabtu, 6 April 2024 pukul 14.00-24.00 WIB

Minggu, 7 April 2024 pukul 14.00-24.00 WIB

Senin, 8 April 2024 pukul 14.00-24.00 WIB

Selasa, 9 April 2024 pukul 14.00-24.00 WIB

Rabu, 10 April 2024 pukul 14.00-24.00 WIB

Kamis, 11 April 2024 pukul 14.00-24.00 WIB

2. Km 72 ruas Jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) sampai KM 36 ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek

Arus balik

Jumat, 12 April 2024 pukul 14.00-08.00 WIB

Sabtu, 13 April 2024 pukul 14.00-08.00 WIB

Minggu, 14 April 2024 pukul 14.00-08.00 WIB

Senin, 15 April 2024 pukul 14.00-08.00 WIB

Selasa, 16 April 2024 pukul 14.00-08.00 WIB

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/338/3098632/ilustrasi_mudik_natal_di_terminal_bus-WnQ7_large.jpeg
Libur Natal, Ribuan Penumpang Mudik dari Terminal Lebak Bulus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/337/3009382/90-4-publik-puas-dengan-penyelenggaraan-mudik-kompolnas-ini-prestasi-polri-uv78Jm4RFl.jpg
90,4% Publik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik, Kompolnas: Ini Prestasi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008688/evaluasi-mudik-2024-publik-apresiasi-kemenhub-soal-kebijakan-pembatasan-truk-znTJyLNQeX.jpg
Evaluasi Mudik 2024, Publik Apresiasi Kemenhub soal Kebijakan Pembatasan Truk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/337/3008389/evaluasi-mudik-2024-mayoritas-publik-puas-dengan-strategi-polri-VtCTVkRMMT.jpg
Evaluasi Mudik 2024, Mayoritas Publik Puas dengan Strategi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/337/3001740/pemudik-puas-dengan-kinerja-polisi-amankan-mudik-lebaran-2024-UsSYvxaGgv.jpg
Pemudik Puas dengan Kinerja Polisi Amankan Mudik Lebaran 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/337/2997345/duh-8-725-kendaraan-langgar-ganjil-genap-saat-mudik-lebaran-Tr8080WOm4.jpg
Duh! 8.725 Kendaraan Langgar Ganjil Genap saat Mudik Lebaran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement