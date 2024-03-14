JAKARTA - Sejumlah sistem akan diberlakukan untuk menghadapi mudik Lebaran 2024. Di mana ada tiga skema manajemen lalu lintas untuk menghadapi periode angkutan Lebaran 2024.
Salah satunya adalah jadwal ganjil genap Lebaran 2024 yang akan diterapkan dalam sistem lalu lintas di mudik dan arus balik Lebaran tahun ini.
Selain peraturan ganjil genap, adapun penerapan rekayasa lalu lintas lainnya seperti one way dan contra flow. Sistem satu arah (one way) untuk arus mudik akan dimulai pada 5 April hingga 9 April.
Berikut ini jadwal one way arus mudik:
Dengan ketentuan waktu pengaturan lalu lintas pada arus mudik mulai hari Jumat (5/4/2024), pukul 14.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.
Kemudian Senin (8/4/2024) dimulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.
Selanjutnya pada hari Selasa (9/4/2024) akan dimulai pukul 08.00 sampai pukul 24.00 WIB. Kemudian hari Kamis, 20 April 2023 pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 WIB.
Lalu untuk sistem one way arus balik akan diberlakukan mulai Jumat (12/4/2024) dari pukul 14.00 hingga pukul 24.00 WIB.
Kemudian Sabtu (13/04/2024) pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.
Minggu (14/4/2024) dimulai pukul 14.00 hingga Selasa (16/4/2024) pukul 08.00 waktu setempat.
Berikut jadwal contra flow dan ganjil genap jalan tol mudik Lebaran 2024:
1. Km 36 ruas Jalan Tol Jakarta Cikampek sampai KM 72 ruas Jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali)
Arus Mudik
Jumat, 5 April 2024 pukul 14.00-24.00 WIB
Sabtu, 6 April 2024 pukul 14.00-24.00 WIB
Minggu, 7 April 2024 pukul 14.00-24.00 WIB
Senin, 8 April 2024 pukul 14.00-24.00 WIB
Selasa, 9 April 2024 pukul 14.00-24.00 WIB
Rabu, 10 April 2024 pukul 14.00-24.00 WIB
Kamis, 11 April 2024 pukul 14.00-24.00 WIB
2. Km 72 ruas Jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) sampai KM 36 ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek
Arus balik
Jumat, 12 April 2024 pukul 14.00-08.00 WIB
Sabtu, 13 April 2024 pukul 14.00-08.00 WIB
Minggu, 14 April 2024 pukul 14.00-08.00 WIB
Senin, 15 April 2024 pukul 14.00-08.00 WIB
Selasa, 16 April 2024 pukul 14.00-08.00 WIB