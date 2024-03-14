Eks Terdakwa Korupsi Waris Halid Diprediksi Jadi Senator DPD RI

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengesahkan rekapitulasi suara tingkat nasional melalui rapat pleno di kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Kamis (14/3/2024). Yang menarik ada nama Abdul Waris Halid yang mencalonkan diri sebagai anggota DPD dari Sulawesi Selatan.

Waris diketahui merupakan terdakwa kasus korupsi penyelundupan 73 ribu ton gula. Dia menduduki peringkat pertama dari 18 orang DPD.

Yang bersangkutan meraih 504.201 suara. Sedangkan diposisi kedua yakni Hidayat Samsu dengan capaian 496.609 suara.

Diketahui, bedasarkan peraturan perundang-undangan kursi senator DPD RI tiap provinsinya hanya empat. Lalu selanjutnya dua orang lagi yakni, Tamsil Linrung dan Andi Muh. Ihsan.

Berikut rekapitulasi lengkap perolehan suara calon anggota DPD dari Provinsi Sulawesi Selatan:

1. Abdul Waris Halid: 504.201

2. Abdul Rahman: 175.286

3. A. Chairil Anwar: 215.154

4. Hatta Marakarma: 333.857

5. Al Hidayat Samsu: 496.609

6. M. Yusrian Paris: 156.103

7. Andi Baso Ryadi Mappasulle: 125.225

8. Datu Luwu Andi Maradang Mackulau: 355.308