Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Korlantas Rekayasa Lalin di Pelabuhan Merak-Bakauheni saat Mudik Lebaran 2024

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 14 Maret 2024 |18:50 WIB
Korlantas Rekayasa Lalin di Pelabuhan Merak-Bakauheni saat Mudik Lebaran 2024
Korlantas Siapkan Rekayasa Lalin
A
A
A

 

BANTEN- Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menyiapkan rekayasa Lalu Lintas di Pelabuhan Merak-Bakauheni jelang mudik Lebaran 2024.

Hal itu diutarakan Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Aan Suhanan, saat menghadiri Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2024 Lintas Penyebrangan Merak-Bakauheni, di Pelabuhan Merak, pada Kamis (14/3/2024).

"Untuk arus lalu lintas yang menuju ke penyeberangan baik itu Merak, Ciwandan, BBJ begitu juga di Bakauheni Lampung kita sudah siapkan mulai dari situasi yang normal pembagian untuk kendaraan ke Merak, kendaraan roda dua, kemudian ke BBJ golongan 8 dan 9 angkutan barang sudah kita siapkan," ujar Aan Suhanan.

Aan mengatakan, terkait dengan pengelolaan angkutan lebaran dan transportasi yang menuju ke pelabuhan Merak, Ciwandan, Bandar Bakau Jaya (BBJ) yang paling utama adalah sinergi dan kolaborasi.

Terdapat beberapa informasi yang ada di Pelabuhan Merak Ciwandan dan BBJ yang nantinya akan dilakukan beberapa rekayasa lalu lintas terutama pada pembagian kendaraan.

"Ketika nanti ada informasi dari pelabuhan baik dari Merak Ciwandan maupun BBJ kita akan melakukan beberapa rekayasa lalu lintas terutama pembagian kendaraan yang akan menuju Ciwandan dan BBJ ada di Cilelegon Timur kita akan sharing," tegasnya.

Saat terjadi situasi peningkatan kendaraan saat mudik, nantinya akan diterapkan delaying sistem untuk mengatur arus masuk kendaraan menuju dermaga atau pelabuhan.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/338/3098632/ilustrasi_mudik_natal_di_terminal_bus-WnQ7_large.jpeg
Libur Natal, Ribuan Penumpang Mudik dari Terminal Lebak Bulus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/337/3009382/90-4-publik-puas-dengan-penyelenggaraan-mudik-kompolnas-ini-prestasi-polri-uv78Jm4RFl.jpg
90,4% Publik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik, Kompolnas: Ini Prestasi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008688/evaluasi-mudik-2024-publik-apresiasi-kemenhub-soal-kebijakan-pembatasan-truk-znTJyLNQeX.jpg
Evaluasi Mudik 2024, Publik Apresiasi Kemenhub soal Kebijakan Pembatasan Truk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/337/3008389/evaluasi-mudik-2024-mayoritas-publik-puas-dengan-strategi-polri-VtCTVkRMMT.jpg
Evaluasi Mudik 2024, Mayoritas Publik Puas dengan Strategi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/337/3001740/pemudik-puas-dengan-kinerja-polisi-amankan-mudik-lebaran-2024-UsSYvxaGgv.jpg
Pemudik Puas dengan Kinerja Polisi Amankan Mudik Lebaran 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/337/2997345/duh-8-725-kendaraan-langgar-ganjil-genap-saat-mudik-lebaran-Tr8080WOm4.jpg
Duh! 8.725 Kendaraan Langgar Ganjil Genap saat Mudik Lebaran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement