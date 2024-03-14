Korlantas Rekayasa Lalin di Pelabuhan Merak-Bakauheni saat Mudik Lebaran 2024

BANTEN- Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menyiapkan rekayasa Lalu Lintas di Pelabuhan Merak-Bakauheni jelang mudik Lebaran 2024.

Hal itu diutarakan Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Aan Suhanan, saat menghadiri Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2024 Lintas Penyebrangan Merak-Bakauheni, di Pelabuhan Merak, pada Kamis (14/3/2024).

"Untuk arus lalu lintas yang menuju ke penyeberangan baik itu Merak, Ciwandan, BBJ begitu juga di Bakauheni Lampung kita sudah siapkan mulai dari situasi yang normal pembagian untuk kendaraan ke Merak, kendaraan roda dua, kemudian ke BBJ golongan 8 dan 9 angkutan barang sudah kita siapkan," ujar Aan Suhanan.

Aan mengatakan, terkait dengan pengelolaan angkutan lebaran dan transportasi yang menuju ke pelabuhan Merak, Ciwandan, Bandar Bakau Jaya (BBJ) yang paling utama adalah sinergi dan kolaborasi.

Terdapat beberapa informasi yang ada di Pelabuhan Merak Ciwandan dan BBJ yang nantinya akan dilakukan beberapa rekayasa lalu lintas terutama pada pembagian kendaraan.

"Ketika nanti ada informasi dari pelabuhan baik dari Merak Ciwandan maupun BBJ kita akan melakukan beberapa rekayasa lalu lintas terutama pembagian kendaraan yang akan menuju Ciwandan dan BBJ ada di Cilelegon Timur kita akan sharing," tegasnya.

Saat terjadi situasi peningkatan kendaraan saat mudik, nantinya akan diterapkan delaying sistem untuk mengatur arus masuk kendaraan menuju dermaga atau pelabuhan.