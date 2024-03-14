Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

12 Tips Aman Meninggalkan Rumah saat Mudik

Shafira Aprilia Hadi , Jurnalis-Kamis, 14 Maret 2024 |19:22 WIB
12 Tips Aman Meninggalkan Rumah saat Mudik
12 Tips Aman saat Mudik/Foto: Okezone
A
A
A

JAKARTA - Mudik menjadi tradisi masyarakat Indonesia saat lebaran. Sebelum mudik, tentunya ada beberapa hal yang harus dilakukan agar rumah aman saat ditinggal.

Berikut ini 12 tips aman meninggalkan rumah saat mudik lebaran.

1. Kunci pintu dan jendela

Saat akan mudik, sebaiknya Anda pastikan pintu dan jendela rumah Anda dalam keadaan terkunci rapat.

2. Pasang detector di pintu dan jendela rumah

Memasang detector di tempat-tempat seperti pintu dan jendela bisa memperketat keamanan rumah Anda saat ditinggal mudik.

3. Nyalakan lampu utama rumah

Saat ditinggal mudik, pastikan Anda mematikan lampu dan hanya nyalakan lampu utama dan lampu teras. Hal ini agar tagihan listrik Anda tidak besar saat ditinggal mudik.

4. Pasang CCTV

Memasang CCTV juga diperlukan untuk memperketat keamanan rumah, terutama meninggalkan rumah dalam waktu yang lama saat mudik.

5. Cabut peralatan elektronik

Selain agar tagihan listrik Anda tidak besar saat ditinggal mudik, hal ini juga dapat menghindari dari korsleting listrik dan dapat menyebabkan kebakaran.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/338/3098632/ilustrasi_mudik_natal_di_terminal_bus-WnQ7_large.jpeg
Libur Natal, Ribuan Penumpang Mudik dari Terminal Lebak Bulus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/337/3009382/90-4-publik-puas-dengan-penyelenggaraan-mudik-kompolnas-ini-prestasi-polri-uv78Jm4RFl.jpg
90,4% Publik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik, Kompolnas: Ini Prestasi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008688/evaluasi-mudik-2024-publik-apresiasi-kemenhub-soal-kebijakan-pembatasan-truk-znTJyLNQeX.jpg
Evaluasi Mudik 2024, Publik Apresiasi Kemenhub soal Kebijakan Pembatasan Truk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/337/3008389/evaluasi-mudik-2024-mayoritas-publik-puas-dengan-strategi-polri-VtCTVkRMMT.jpg
Evaluasi Mudik 2024, Mayoritas Publik Puas dengan Strategi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/337/3001740/pemudik-puas-dengan-kinerja-polisi-amankan-mudik-lebaran-2024-UsSYvxaGgv.jpg
Pemudik Puas dengan Kinerja Polisi Amankan Mudik Lebaran 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/337/2997345/duh-8-725-kendaraan-langgar-ganjil-genap-saat-mudik-lebaran-Tr8080WOm4.jpg
Duh! 8.725 Kendaraan Langgar Ganjil Genap saat Mudik Lebaran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement