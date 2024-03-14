12 Tips Aman Meninggalkan Rumah saat Mudik

JAKARTA - Mudik menjadi tradisi masyarakat Indonesia saat lebaran. Sebelum mudik, tentunya ada beberapa hal yang harus dilakukan agar rumah aman saat ditinggal.

Berikut ini 12 tips aman meninggalkan rumah saat mudik lebaran.

1. Kunci pintu dan jendela

Saat akan mudik, sebaiknya Anda pastikan pintu dan jendela rumah Anda dalam keadaan terkunci rapat.

2. Pasang detector di pintu dan jendela rumah

Memasang detector di tempat-tempat seperti pintu dan jendela bisa memperketat keamanan rumah Anda saat ditinggal mudik.

3. Nyalakan lampu utama rumah

Saat ditinggal mudik, pastikan Anda mematikan lampu dan hanya nyalakan lampu utama dan lampu teras. Hal ini agar tagihan listrik Anda tidak besar saat ditinggal mudik.

4. Pasang CCTV

Memasang CCTV juga diperlukan untuk memperketat keamanan rumah, terutama meninggalkan rumah dalam waktu yang lama saat mudik.

5. Cabut peralatan elektronik

Selain agar tagihan listrik Anda tidak besar saat ditinggal mudik, hal ini juga dapat menghindari dari korsleting listrik dan dapat menyebabkan kebakaran.