Joe Biden Ucapan Selamat, Prabowo Merasa Terhormat

JAKARTA - Prabowo Subianto menerima surat ucapan selamat dari Presiden AS Joe Biden. Surat tersebut menuliskan ucapan selamat kepada Prabowo yang sementara unggul di Pilpres 2024.

Dalam surat yang diunggah akun Instagram Prabowo, Kamis (14/3/2024), presiden AS tersebut juga menandatanganinya secara langsung.

"I want to extend my congratulations to the peolple of Indonesia on a successful election-a testament to our shared commitment to democracy-and to you for your lead in the presidential vote count. I look forward to the announcement of the official results," kata Biden dalam suratnya.

Pernyataan Biden jika diterjemahkan sabagai berikut:

"Saya ingin mengucapkan selamat kepada rakyat Indonesia atas keberhasilan pemilu ini-sebuah bukti komitmen kita bersama terhadap demokrasi-dan kepada Anda atas keunggulan Anda dalam penghitungan suara presiden. Saya menantikan pengumuman hasil resminya".

Biden juga menyinggung hubungan Indonesia dan Amerika Serikat dalam 75 tahun terakhir. Dia menyinggung kemitraan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan RI dengan Amerika Serikat.

Dalam suratnya, Biden juga berharap dapat memperkuat ikatan kedua negara lebih jauh lagi seiring dengan penerapan kemitraan strategis komprehensif dan menjajaki bidang kerja sama baru.

"Saya berharap dapat memperkuat ikatan bangsa kita lebih jauh lagi seiring terus menerapkan Kemitraan Strategis Komprehensif dan menjajaki bidang kerja sama baru," katanya.

Prabowo pun menyampaikan terima kasih kepada Dubes AS untuk ASEAN yang menyampaikan surat Biden kepada dia secara pribadi.

Dalam keterangan unggahan berbahasa Inggris, Prabowo merasa terhormat menerima ucapan selamat dari Biden. Prabowo juga menyampaikan terima kasih kepada Dubes AS untuk ASEAN yang menyampaikan surat Biden kepadanya secara pribadi.