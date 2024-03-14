Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Dubes UEA Buka Bersama JK, Bahas Dukungan untuk Palestina

Widya Michella , Jurnalis-Kamis, 14 Maret 2024 |21:20 WIB
Dubes UEA Buka Bersama JK, Bahas Dukungan untuk Palestina
Jusuf Kalla buka bersama Dubes UEA (Foto : MPI)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden Republik Indonesia ke 10 dan 12 RI, Jusuf Kalla (JK) menghadiri buka puasa bersama (Bukber) di kediaman Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Republik Indonesia dan ASEAN, Abdulla Salem AlDhaheri, Kamis (14/3/2024) di Kuningan, Jakarta Selatan.

Selain JK, turut hadir Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia, Arifin Tasrif, Dubes Palestina, bersama dengan dubes negara arab dan Timur Tengah lainnya.

"Saya berkomunikasi dengan para dubes-dubes negara arab. Seperti biasa tentang hubungan-hubungan Indonesia dengan Uni Emirat Arab," kata JK.

JK pun mengaku turut berbincang dengan Dubes Palestina, Zuhair terkait kondisi kemanusiaan di Gaza bersama dengan UEA.

"Ya bicara dengan dubes Palestine Indonesia saling membantu," ucapnya.

Sementara itu, Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Republik Indonesia dan ASEAN, Abdulla Salem AlDhaheri mengatakan tidak pernah melupakan Palestina dan selalu berada di hari dan pikiran rakyat UEA.

"Palestina selalu ada di hati dan pikiran kami. Kita tidak bisa melupakannya. Kita tidak bisa melupakan rakyat Palestina," kata dia.

Halaman:
1 2
      
