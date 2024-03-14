Mahfud MD soal Usulan Koalisi Besar: Tak Menutup Peluang Oposisi

JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD menanggapi terkait ususan koalisi besar yang muncul usai Capres 02, Prabowo Subianto berencana merangkul di parlemen pemerintahannya nanti.

Munculnya wacana itu pun ditanggapi Mahfud MD. Ia mengatakan, tak menutup kemungkinan adanya peluang oposisi meski koalisi besar terbentuk.

“Ya nanti terserah pemerintah yang baru, tapi sejauh yang saya tangkap koalisi besar pun tidak menutup peluang opisisi,” ungkap Mahfud saat ditemui di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Kamis (14/3/2024).

Sebelumnya, muncul usulan Presiden Jokowi akan menjadi pemimpin koalisi besar partai politik. Namun, publik merasa butuh adanya opisisi sebagai negara demokrasi.