HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pemotor Tewas Seketika Pasca Ditabrak Lari Truk di Grogol Selatan

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 14 Maret 2024 |16:36 WIB
Pemotor Tewas Seketika Pasca Ditabrak Lari Truk di Grogol Selatan
A
A
A

JAKARTA - Kecelakaan terjadi di kawasan Jalan Raya Teuku Nyak Arief, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Kamis (14/3/2024) ini melibatkan pemotor dan mobil truk. Akibatnya, pengemudi motor pun tewas seketika di lokasi.

"Pengemudi motor, NZS (19) seorang perempuan, meninggal dunia di lokasi, dia mengalami luka di kepalanya," ujar Kasat Lantas Polres Jakarta Selatan, Kompol Yunita Rungkat pada wartawan, Kamis (14/3/2024).

Menurutnya, peristiwa itu berawal saat kendaraan truk melaju dari adah Utara ke Selatan di Jalan Raya Teuku Nyak Arief, saat sampai di depan Toko Pot Alam, berserempetan dengan sepeda motor. Sepeda motor itu dikendarai oleh korban, NZS, yang mana korban terjatuh hingga mengalami luka di bagian kepalanya dan kendaraannya pun rusak.

Dia menambahkan, truk tersebut tak berhenti, tapi justru tancap gas meninggalkan lokasi kejadian. Polisi masih mencari tahu nomor kendaraan dan identitas pengemudi truk tersebut.

"Masih kami dalami kendaraan Truk yang jenis dan NRKB-nya tidak diketahui itu, termasuk mencari tahu identitas pengemudinya. Karena dia meninggalkan lokasi setelah terjadi serempetan itu," katanya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
