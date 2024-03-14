BOGOR - Beredar video rekaman CCTV berisi aksi pencurian sepeda motor di wilayah Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor. Dalam aksinya, pelaku diduga sempat meletuskan senjata api (senpi).
Dalam video yang diunggah akun Instagram @infocileungsiid, terdengar warga berteriak maling di pinggir jalan. Di antaranya, ada yang keluar dari sebuah toko baju berusaha mendekat ke arah pelaku.
Lalu, terlihat pelaku yang mengendarai motor memutar balik sambil menodongkan benda diduga senjata api. Tak lama, terdengar suara letusan cukup keras yang diduga dari benda tersebut.