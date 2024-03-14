Viral Video Maling Motor Lepaskan Tembakan di Cileungsi Bogor, Polisi Cek TKP

BOGOR - Beredar video rekaman CCTV berisi aksi pencurian sepeda motor di wilayah Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor. Dalam aksinya, pelaku diduga sempat meletuskan senjata api (senpi).

Dalam video yang diunggah akun Instagram @infocileungsiid, terdengar warga berteriak maling di pinggir jalan. Di antaranya, ada yang keluar dari sebuah toko baju berusaha mendekat ke arah pelaku.

BACA JUGA:

Lalu, terlihat pelaku yang mengendarai motor memutar balik sambil menodongkan benda diduga senjata api. Tak lama, terdengar suara letusan cukup keras yang diduga dari benda tersebut.