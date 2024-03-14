Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diguyur Hujan, Perumahan di Cikarang Utara Terendam Banjir

Ade Suhardi , Jurnalis-Kamis, 14 Maret 2024 |17:03 WIB
Diguyur Hujan, Perumahan di Cikarang Utara Terendam Banjir
A
A
A

BEKASI - Banjir merendam Perumahan Grand Cikarang City Sakura, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Banjir disebabkan akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Bekasi, sajak Rabu (13/3/2024) malam.

Seorang warga Perumahan Kuncoro (42) mengatakan, banjir di lokasi diketahui terjadi sejak Kamis (14/3/2024) sekira pukul 01.00 WIB dini hari. Tak heran jika banjir ini menjadi langganan baginya.

"Banjir ini akibat hujan dari Rabu malam nggak reda-reda, air mulai naik kira-kira jam 01.00 dini hari," katanya kepada wartawan, Kamis (14/3/2024).

Banjir yang merendam 4 blok di Perumahan itu diperkirakan dengan ketinggian air 40-60 cm. Bahkan, air tampak menggenangi seluruh ruas jalan di Perumahan tersebut.

"Ketinggian air kurang lebih sampe 30-60 cm. Seluruh jalan perumahan udah ketutup genangan air," ucap Kuncoro.

Hingga Kamis pukul 16.00 WIB sore. Air masih menggenangi rumah warga dan belum surut, sehingga aktivitas warag pun tersendat. Warga juga khawatir akan terjadi banjir susulan, mengingat di lokasi saat ini juga masih turun rintik hujan.

"Sampe sore ini air masih belum surut, sampe kita mau jualan juga libur dulu, khawatir air naik lagi ke dalem rumah soalnya sampe sore ini masih gerimis," imbuhnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Bekasi Banjir Cikarang banjir
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/340/3191798//polisi_dan_warga_bersihkan_lumpuh_di_gayo_lues-4st7_large.jpg
Usai Banjir, Polisi dan Warga Bersihkan Lumpur hingga Antisipasi Bencana Susulan di Gayo Lues
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/337/3191752//bencana_sumatera-9Ghy_large.jpg
BNPB Ungkap Status 12 Wilayah Terdampak Banjir Sumatera Berubah Jadi Transisi Darurat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191691//bencana-E92U_large.jpg
Jumlah Korban Meninggal Bencana Sumatera Bertambah Jadi 1.129 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/320/3191627//danone-ks9Q_large.jpg
Distribusi Bantuan untuk Korban Bencana Sumatera Dipercepat, Fokus ke Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191552//presiden_petisi_ahli_pitra_romadoni-bDOZ_large.jpg
Pitra Romadoni Nilai Pemda Masih Mampu Tangani Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191518//bencana-uWOt_large.jpeg
PKB: Gotong Royong Kunci Penanganan Bencana Sumatera
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement