Diguyur Hujan, Perumahan di Cikarang Utara Terendam Banjir

BEKASI - Banjir merendam Perumahan Grand Cikarang City Sakura, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Banjir disebabkan akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Bekasi, sajak Rabu (13/3/2024) malam.

Seorang warga Perumahan Kuncoro (42) mengatakan, banjir di lokasi diketahui terjadi sejak Kamis (14/3/2024) sekira pukul 01.00 WIB dini hari. Tak heran jika banjir ini menjadi langganan baginya.

"Banjir ini akibat hujan dari Rabu malam nggak reda-reda, air mulai naik kira-kira jam 01.00 dini hari," katanya kepada wartawan, Kamis (14/3/2024).

Banjir yang merendam 4 blok di Perumahan itu diperkirakan dengan ketinggian air 40-60 cm. Bahkan, air tampak menggenangi seluruh ruas jalan di Perumahan tersebut.

"Ketinggian air kurang lebih sampe 30-60 cm. Seluruh jalan perumahan udah ketutup genangan air," ucap Kuncoro.

Hingga Kamis pukul 16.00 WIB sore. Air masih menggenangi rumah warga dan belum surut, sehingga aktivitas warag pun tersendat. Warga juga khawatir akan terjadi banjir susulan, mengingat di lokasi saat ini juga masih turun rintik hujan.

"Sampe sore ini air masih belum surut, sampe kita mau jualan juga libur dulu, khawatir air naik lagi ke dalem rumah soalnya sampe sore ini masih gerimis," imbuhnya.

(Khafid Mardiyansyah)