HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jabodetabek Diprediksi Akan Dilanda Hujan hingga Awal Pekan Depan, Ini Penyebabnya

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 14 Maret 2024 |19:23 WIB
Jabodetabek Diprediksi Akan Dilanda Hujan hingga Awal Pekan Depan, Ini Penyebabnya
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
JAKARTA - Badan Meterologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi wilayah aglomerasi Jakarta, Bogir, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) akan dilanda hujan hingga awal pekan depan. Hujan turun akibat adanya fenomena alam yakni munculnya tiga Bibit Siklon Tropis yakni 91S, 94S, dan 93P.

"Adanya tiga Bibit Siklon Tropis, yaitu Bibit Siklon Tropis 91S, 94S, dan 93P termonitor berada di sekitar Samudera Hindia selatan Jawa, Laut Timor, dan Laut Australia menunjukkan pengaruh terhadap wilayah Indonesia bagian selatan," kata Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati saat jumpa pers secara virtual, Kamis (14/3/2024).

Bibit Siklon Tropis 91S memiliki kecepatan angin maksimum 30-35 knots (56 - 65 km/jam), tekanan udara di pusat sistem sebesar 994 hPa, pergerakan ke arah tenggara, dan peluang untuk menjadi Siklon Tropis pada kategori sedang hingga tinggi dalam 24 jam ke depan.

Sementara Bibit Siklon Tropis 94S, memiliki kecepatan angin maksimum 15 - 20 knots (28 - 37 km/jam), tekanan udara di pusat sistem sebesar 999.9 hPa, pergerakan ke arah timur-tenggara, dan peluang untuk menjadi Siklon Tropis pada kategori rendah dalam 24 jam ke depan.

Sedangkan Bibit Siklon Tropis 93P, memiliki kecepatan angin maksimum 20 - 25 knots (37 - 46 km/jam), tekanan udara di pusat sistem sebesar 1003 hPa, pergerakan ke arah tenggara, dan peluang untuk menjadi Siklon Tropis pada kategori rendah dalam 24 jam ke depan.

