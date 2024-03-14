Gudang Logistik di Tangerang Alami Kebakaran, Damkar Dikerahkan

JAKARTA - Sebuah Gudang Logistik di Jalan Pembangunan 3, Kelurahan Karangsari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang mengalami kebakaran. Petugas pemadam kebakaran langsung dikerahkan untuk memadamkan api.

Dalam video unggahan instagram akun @kabar_tangerang terlihat api besar menyala hebat di lokasi kejadian. Bahkan awan hitam tebal terlihat membumbung ke langit.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang Maryono mengatakan persitiwa itu terjadi pada Kamis (14/3) sore. Saat itu petugas damkar langsung diturunkan berjibaku memadamkan api.

"Sudah ada anggota damkar dan masih berada di sana," kata Maryono saat dikonfirmasi, Kamis (14/3/2024).

Maryono membenarkan titik ke kebakaran berada di sebuah Gudang Logistik. Hanya saja ia belum menjelaskan apa dugaan penyebab api terbakar.

"Yang terbakar gudang logistik," sambungnya.

Hingga berita ini ditayangkan ia belum menjelaskan total kerugian akibat peristiwa itu. Adapun belum diketahui juga mengenai ada tidaknya korban jiwa.

(Khafid Mardiyansyah)