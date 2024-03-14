Xpander Tabrak Porsche Seharga Rp9 Miliar, Identitas Pengemudi Sudah Diketahui

JAKARTA - Sebuah mobil mitsubishi XPander menabrak mobil Porsche seharga Rp9 miliar di showroom Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 hingga porak poranda. Mobil XPander tersebut menyeruduk kaca hingga menabrak Porsche sampai ringsek.

Polisi mengatakan, identitas pengemudi saat ini sudah diketahui.

Dalam video yang diunggah akun Instagram Fakta Tangerang, mobil Porche sebuah mobil Mitsubishi Xpander menabrak showroom mobil mewah di kawasan Pantai Indah Kapuk 2, Kota Tangerang, Kamis (14/3/2024).

Mobil XPander tersebut menyeruduk kaca hingga menabrak Porsche sampai ringsek. Kaca dan besi showroom sampai ambruk berserakan akibat ditabrak mobil tersebut.

Sementara itu, mobil Xpander berkelir hitam yang berada di depan Porche tertimpa puing pintu kaca yang diterabasnya. Pecahan kaca berserakan di atas lantai usai peristiwa penabrakan terjadi.

Tampak pula tiga pria berseragam coklat yang berada di lokasi kejadian. Salah satunya hendak membuka pintu belakang Xpander.

Kepala Seksi Humas Polres Metro Tangerang Kota Kompol Aryono mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Rabu 13 Maret 2024.

"Iya benar (Xpander menabrak Porche di Tangerang). Sudah diproses, sudah membenarkan, tinggal menunggu Kapolres," ujar Aryono saat dikonfirmasi, Kamis (14/3/2024).