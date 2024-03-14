Polisi Buru Pelaku Ranmor Bersenpi di Cileungsi Bogor, Tim Gabungan Diterjunkan

BOGOR - Polisi tengah memburu pelaku pencurian motor yang menggunakan senjata api di wilayah Cileungsi, Kabupaten Bogor. Tim gabungan pun diterjunkan untuk melakukan penyelidikan.

"Kami tim gabungan Polsek Cileungsi dan Satreskrim Polres Bogor bersama Tim Inafis telah melaksanakan olah TKP dan saat ini kami sedang melaksanakan langkah-langkah untuk mengungkap kejadian tersebut dan menangkap pelakunya," kata Kapolsek Cileungsi Kompol Yohanes Redhoi Sigiro dikonfirmasi wartawan, Kamis (14/3/2024).

Kata dia, peristiwa itu terjadi ketika pemilik motor sedang berada di salah satu toko. Ketika keluar, melihat motor miliknya yang terpakir dibawa pelaku.

"Teman korban berniat ingin mengejar pelaku, namun pelaku melepaskan tembakan ke atas," jelasnya.

Sontak, tembakan itu membuat para saksi di sekitar lokasi takut untuk menangkap pelaku. Sehingga, pelaku dapat lolos dan meninggalkan lokasi.

"Menyebabkan saksi-saksi lain tidak berani mengejar pelaku," ungkapnya.

Terkait keberadaan proyektil peluru, tambah Yohanes, pihaknya belum berbicara lebih rinci. Yang pasti, polisi tengah memburu pelaku pencurian tersebut.

"Saat ini kami proses pengejaran terhadap pelaku. (Proyektil) kami infokan lebih lanjut ya," tutupnya.

Sebelumnya, beredar video rekaman CCTV di media sosial aksi pencurian motor di wilayah Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor. Dalam aksinya, pelaku diduga sempat meletuskan senjata api.