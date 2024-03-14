Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Buru Pelaku Ranmor Bersenpi di Cileungsi Bogor, Tim Gabungan Diterjunkan

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 14 Maret 2024 |20:43 WIB
Polisi Buru Pelaku Ranmor Bersenpi di Cileungsi Bogor, Tim Gabungan Diterjunkan
A
A
A

BOGOR - Polisi tengah memburu pelaku pencurian motor yang menggunakan senjata api di wilayah Cileungsi, Kabupaten Bogor. Tim gabungan pun diterjunkan untuk melakukan penyelidikan.

"Kami tim gabungan Polsek Cileungsi dan Satreskrim Polres Bogor bersama Tim Inafis telah melaksanakan olah TKP dan saat ini kami sedang melaksanakan langkah-langkah untuk mengungkap kejadian tersebut dan menangkap pelakunya," kata Kapolsek Cileungsi Kompol Yohanes Redhoi Sigiro dikonfirmasi wartawan, Kamis (14/3/2024).

Kata dia, peristiwa itu terjadi ketika pemilik motor sedang berada di salah satu toko. Ketika keluar, melihat motor miliknya yang terpakir dibawa pelaku.

"Teman korban berniat ingin mengejar pelaku, namun pelaku melepaskan tembakan ke atas," jelasnya.

Sontak, tembakan itu membuat para saksi di sekitar lokasi takut untuk menangkap pelaku. Sehingga, pelaku dapat lolos dan meninggalkan lokasi.

"Menyebabkan saksi-saksi lain tidak berani mengejar pelaku," ungkapnya.

Terkait keberadaan proyektil peluru, tambah Yohanes, pihaknya belum berbicara lebih rinci. Yang pasti, polisi tengah memburu pelaku pencurian tersebut.

"Saat ini kami proses pengejaran terhadap pelaku. (Proyektil) kami infokan lebih lanjut ya," tutupnya.

Sebelumnya, beredar video rekaman CCTV di media sosial aksi pencurian motor di wilayah Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor. Dalam aksinya, pelaku diduga sempat meletuskan senjata api.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
bogor curanmor
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191371//penembakan-cwbG_large.jpg
Rekonstruksi Penembakan Hansip di Jaktim, 32 Adegan Diperagakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/338/3190830//pemerintah-M1jR_large.jpg
Pemekaran Bogor Barat Ditargetkan Tahun 2026, Cigudeg Diproyeksikan Jadi Ibu Kota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/25/3190173//kota_bogor-v1xn_large.jpg
4 Destinasi Wisata Bogor untuk Libur Natal dan Tahun Baru 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/338/3186920//penangkapan_pencuri-j9wM_large.jpg
Todongkan Senjata Api, Dua Pelaku Curanmor di Depok Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183909//pencurian-eWUc_large.jpg
Modus Istri Pendarahan, Polisi Gadungan Gasak Mobil Taksi Online di Cibubur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181718//mayat-lNPX_large.jpg
Detik-Detik Pemuda di Bojonggede Tewas Dihabisi 3 Pelaku Gegara Tak Pinjamkan Uang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement