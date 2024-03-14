Xpander Tabrak Porsche Seharga Rp9 Miliar, Showroom Porak Poranda

JAKARTA - Sebuah mobil mitsubishi XPander menabrak mobil mewah Porsche seharga Rp9 miliar di showroom Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Kamis (14/3/2024).

Dari video yang beredar Mobil XPander tersebut menyeruduk bagian depan showroom yang terbuat dari kaca hingga berserekan.

Kaca dan besi showroom sampai ambruk berserakan akibat ditabrak mobil tersebut.

Selain bagian depan showroom, mobil tersebut juga menabrak Porsche sampai ringsek.

Mobil mewah Porche yang diperkirakan seharga Rp9 Miliar tertimpa puing pintu kaca. Pecahan kaca berserakan di atas lantai usai peristiwa penabrakan terjadi.

"Iya benar (Xpander menabrak Porche di Tangerang). Sudah diproses, sudah membenarkan, tinggal menunggu Kapolres," ujar Kepala Seksi Humas Polres Metro Tangerang Kota Kompol Aryono saat dikonfirmasi.