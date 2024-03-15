Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Eks Ketum PSSI Nurdin Halid dan Anak Mentan Berpotensi Mengamankan Kursi DPR RI

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 15 Maret 2024 |05:44 WIB
Eks Ketum PSSI Nurdin Halid dan Anak Mentan Berpotensi Mengamankan Kursi DPR RI
A
A
A

JAKARTA - Rekapitulasi suara berjenjang tingkat nasional di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) memunculkan nama-nama yang berpotensi lolos ke senayan.

Dalam rapat pleno terbuka, nama mantan ketua umum PSSI, Nurdin Halid dan anak Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, Andi Amar Ma'Ruf Sulaiman diprediksi lolos bedasarkan Penghitungan metode Sainte Lague, Kamis (14/3/2024).

Amar Ma'Ruf menjadi caleg dengan perolehan suara terbanyak dibandingkan peserta lain, pada dapil Sulawesi Selatan II. Anak mentan yang diusung partai Gerindra itu berhasil mengantongi 187.919 suara.

Sedangkan rekan seperjuangan dari partai Gerindra juga diprediksi lolos yakni Andi Iwan Darmawan Aras dengan capaian 161.560 suara. Sementara eks Ketum PSSI, berhasil mendapatkan 70.681 suara.

Sejauh ini, sudah 25 provinsi yang telah disahkan suara pemilu 2024 oleh KPU. Lembaga penyelenggara pemilu itu diberikan waktu paling lama 20 Maret 2024 untuk mengumumkan hasil suara secara keseluruhan.

Berikut perolehan suara partai politik Dapil Sulsel II (9 kursi):

1. PKB

- Andi Muawiyah Ramly: 47.524

2. Partai Gerindra

- Andi Amar Ma'Ruf Sulaiman: 187.919

- Andi Iwan Darmawan Aras: 161.560

3. Partai Golkar

- M. Nurdin Halid: 70.681

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pemilu 2024 DPR PSSI
