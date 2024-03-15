Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pemerintah Antisipasi Membesarnya Aksi Massa Tolak Hasil Pemilu 2024

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 15 Maret 2024 |14:51 WIB
Pemerintah Antisipasi Membesarnya Aksi Massa Tolak Hasil Pemilu 2024
Hadi Tjahjanto (MPI/Riana)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa pihaknya telah mengantisipasi eskalasi unjuk rasa menolak hasil Pemilu 2024.

Hadi menjelaskan, Kemenko Polhukam terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, termasuk dengan Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Intelijen Strategis (Bais).

 BACA JUGA:

"Kami juga terus mengantisipasi dengan kepolisian dan TNI untuk bisa mencegah mengamankan supaya tidak terjadi eskalasi yang lebih besar," kata Hadi saat konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (15/3/2024).

Halaman:
1 2
      
