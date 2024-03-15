Menko Hadi Sebut Demo Kecurangan Pemilu 2024 Skalanya Kecil, BIN-BAIS Terus Memantau

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto memastikan bahwa situasi keamanan nasional masih sangat kondusif, meskipun ada aksi protes dugaan kecurangan Pemilu 2024, tapi skalanya masih kecil.

Hadi turut memantau perkembangan sejumlah gerakan massa yang menolak Pemilu 2024 karena dinilai ada kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Namun, aksinya kecil.

"Permasalahan-permasalahan yang dikatakan tadi unjuk rasa itu memang ada, tapi saya sampaikan skalanya masih kecil dan memang kecil menuju sedang," kata Hadi saat konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (15/3/2024).

