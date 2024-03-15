Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bakal Tempuh Jalur Sengketa Pilpres ke MK, Anies: Sedang Dibahas dan Disusun

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 15 Maret 2024 |15:36 WIB
Bakal Tempuh Jalur Sengketa Pilpres ke MK, Anies: Sedang Dibahas dan Disusun
Anies Baswedan. (Foto: Refi Sandi)
A
A
A

DEPOK - Calon Presiden (Capres) nomor urut 1, Anies Baswedan mengatakan soal kesiapan menempuh jalur sengketa Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini dalam tahap pembahasan dan penyusunan oleh Tim Hukum Nasional (THN) atas temuan kecurangan selama pesta demokrasi berlangsung.

"Sekarang sedang pembahasan di tim hukum menyusun temuan di lapangan, praktek kecurangan pemilu, kecurangan pilpres itu akan menjadi bahan untuk kita menyikapi hasil nanti," kata Anies kepada wartawan di Masjid Kubah Emas, Depok, Jumat (15/3/2024).

BACA JUGA:

ASN Pria Dapat Jatah Cuti Istri Melahirkan, Anies: Di Jakarta Sudah Diterpkan 

Sebelumnya, Juru Bicara (Jubir) Tim Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN), Iwan Tarigan mengatakan ribuan pengacara bersiap menghadapi gugatan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) setelah pengumuman resmi oleh KPU 20 Maret mendatang. Menurutnya nanti Ketua Tim Hukum Nasional (THN) AMIN, Ari Yusuf Amir akan memimpin gugatan sengketa hasil Pilpres tersebut.

"Pengacara dari Tim Hukum AMIN ada 1.000 orang yang akan support (mendukung gugatan sengketa) di MK," kata Iwan saat dikonfirmasi, Jumat (15/3/2024).

"Ketua Tim Hukum Nasional AMIN Ari Yusuf Amir untuk memimpin gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi dan dibantu oleh Ketua Dewan Pakar AMIN Hamdan Zoelva, anggota Dewan Pakar AMIN Refly Harun," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement