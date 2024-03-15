Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Demo Bawaslu RI, Ini 5 Tuntutan Massa Terkait Kecurangan Pemilu 2024

Giffar Rivana , Jurnalis-Jum'at, 15 Maret 2024 |16:42 WIB
Demo Bawaslu RI, Ini 5 Tuntutan Massa Terkait Kecurangan Pemilu 2024
Forum Penegak Demokrasi Indonesia demo Bawaslu RI (Foto: MPI/Giffar)
A
A
A

JAKARTA - Massa yang tergabung dalam Forum Penegak Demokrasi Indonesia berunjuk rasa di depan Kantor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (15/3/2024). Mereka memprotes kecurangan yang terjadi di Pemilu 2024.

Dari pantauan MNC Portal Indonesia, para peserta aksi datang di depan kantor Bawaslu sekitar pukul 10.40 WIB, mereka membawa satu mobil komando dalam aksi demonstrasinya itu.

Dalam aksi tersebut mereka menuntut beberapa hal kepada KPU dan Bawaslu RI dalam penyelesaian sengketa pemilu 2024. Terdapat lima poin yang mereka tuntut dalam aksi tersebut, yakni.

 BACA JUGA:

1. Meminta Bawaslu RI agar mengawal proses penanganan dugaam kejahatan pemilu ini, agar dapat berjalan dengam lancar dan pihak-pihak yang terlibat diberikan sanksi yang tegas sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Bawaslu Provinsi Maluku harus berani dam tegas menangani masalah ini, karena masalah pemilu ini dapat dibuktikan secara sederhana.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement