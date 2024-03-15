Demo Bawaslu RI, Ini 5 Tuntutan Massa Terkait Kecurangan Pemilu 2024

JAKARTA - Massa yang tergabung dalam Forum Penegak Demokrasi Indonesia berunjuk rasa di depan Kantor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (15/3/2024). Mereka memprotes kecurangan yang terjadi di Pemilu 2024.

Dari pantauan MNC Portal Indonesia, para peserta aksi datang di depan kantor Bawaslu sekitar pukul 10.40 WIB, mereka membawa satu mobil komando dalam aksi demonstrasinya itu.

Dalam aksi tersebut mereka menuntut beberapa hal kepada KPU dan Bawaslu RI dalam penyelesaian sengketa pemilu 2024. Terdapat lima poin yang mereka tuntut dalam aksi tersebut, yakni.

1. Meminta Bawaslu RI agar mengawal proses penanganan dugaam kejahatan pemilu ini, agar dapat berjalan dengam lancar dan pihak-pihak yang terlibat diberikan sanksi yang tegas sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Bawaslu Provinsi Maluku harus berani dam tegas menangani masalah ini, karena masalah pemilu ini dapat dibuktikan secara sederhana.