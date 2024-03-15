Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPU Rampungkan Rekapitulasi Perhitungan Suara di 29 Provinsi, Ini Hasil Lengkapnya

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 15 Maret 2024 |17:07 WIB
KPU Rampungkan Rekapitulasi Perhitungan Suara di 29 Provinsi, Ini Hasil Lengkapnya
Rekapitulasi Penghitungan Suara/Foto: MNC Portal
A
A
A

JAKARTA - Rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional pemilu 2024 telah memasuki hari ke-17, pada Jumat (15/3/2024).

Melalui rapat pleno terbuka, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengesahkan 29 Provinsi untuk pilpres 2024.

Pasangan nomor urut dua Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka unggul pada 27 provinsi. Sementara 2 provinsi lainnya di kuasai pasangan nomor urut satu Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar.

Bedasarkan peraturan perundang-undangan, KPU diberikan waktu sebelum tanggal 20 Maret 2024 untuk mengumumkan hasil Pemilu 2024.

Berikut ini daftar rekapitulasi 29 Provinsi:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta

Anies-Muhaimin 496.280

Prabowo-Gibran 1.269.265

Ganjar-Mahfud 741.220

 BACA JUGA:

2. Gorontalo

Anies-Muhaimin 227.354

Prabowo-Gibran 504.662

Ganjar-Mahfud 41.508

3. Kalimantan Tengah

Anies-Muhaimin 256.811

Prabowo-Gibran 1.097.070

Ganjar-Mahfud 158.788

4. Bali

Anies-Muhaimin 99.233

Prabowo-Gibran 1.454.640

Ganjar-Mahfud 1.127.134

5. Bangka Belitung

Anies-Muhaimin 204.348

Prabowo-Gibran 529.883

Ganjar-Mahfud 151.109

6. Kalimantan Barat

Anies-Muhaimin 718.641

Prabowo-Gibran 1.964.183

Ganjar-Mahfud 534.450

7. Sumatera Selatan

Anies-Muhaimin 997.299

Prabowo-Gibran 3.649.651

Ganjar-Mahfud 606.681

8. Lampung

Anies-Muhaimin 791.892

Prabowo-Gibran 3.554.310

Ganjar-Mahfud 764.486

9. Jawa Tengah

Anies-Muhaimin 2.866.373

Prabowo-Gibran 12.096.454

Ganjar-Mahfud 7.827.335

10. Kalimantan Utara

Anies-Muhaimin 72.065

Prabowo-Gibran 284.209

Ganjar-Mahfud 51.451

