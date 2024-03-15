JAKARTA - Rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional pemilu 2024 telah memasuki hari ke-17, pada Jumat (15/3/2024).
Melalui rapat pleno terbuka, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengesahkan 29 Provinsi untuk pilpres 2024.
Pasangan nomor urut dua Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka unggul pada 27 provinsi. Sementara 2 provinsi lainnya di kuasai pasangan nomor urut satu Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar.
Bedasarkan peraturan perundang-undangan, KPU diberikan waktu sebelum tanggal 20 Maret 2024 untuk mengumumkan hasil Pemilu 2024.
Berikut ini daftar rekapitulasi 29 Provinsi:
1. Daerah Istimewa Yogyakarta
Anies-Muhaimin 496.280
Prabowo-Gibran 1.269.265
Ganjar-Mahfud 741.220
2. Gorontalo
Anies-Muhaimin 227.354
Prabowo-Gibran 504.662
Ganjar-Mahfud 41.508
3. Kalimantan Tengah
Anies-Muhaimin 256.811
Prabowo-Gibran 1.097.070
Ganjar-Mahfud 158.788
4. Bali
Anies-Muhaimin 99.233
Prabowo-Gibran 1.454.640
Ganjar-Mahfud 1.127.134
5. Bangka Belitung
Anies-Muhaimin 204.348
Prabowo-Gibran 529.883
Ganjar-Mahfud 151.109
6. Kalimantan Barat
Anies-Muhaimin 718.641
Prabowo-Gibran 1.964.183
Ganjar-Mahfud 534.450
7. Sumatera Selatan
Anies-Muhaimin 997.299
Prabowo-Gibran 3.649.651
Ganjar-Mahfud 606.681
8. Lampung
Anies-Muhaimin 791.892
Prabowo-Gibran 3.554.310
Ganjar-Mahfud 764.486
9. Jawa Tengah
Anies-Muhaimin 2.866.373
Prabowo-Gibran 12.096.454
Ganjar-Mahfud 7.827.335
10. Kalimantan Utara
Anies-Muhaimin 72.065
Prabowo-Gibran 284.209
Ganjar-Mahfud 51.451