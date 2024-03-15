Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

TGB Tertinggi, Ini 8 Caleg DPR RI Peraih Suara Terbanyak di Dapil NTB II

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 15 Maret 2024 |19:06 WIB
TGB Tertinggi, Ini 8 Caleg DPR RI Peraih Suara Terbanyak di Dapil NTB II
Tuan Guru Bajang di DPW Perindo NTB (Foto: MPI/Ari)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Harian Nasional Partai Perindo H M Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) memperoleh suara terbanyak di antara caleg DPR RI lainnya di Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB) II pada Pemilu 2024.

Hal itu diketahui dari hasil pleno rekapitulasi suara berjenjang tingkat nasional di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Menteng, Jakarta Pusat, Jum'at (15/3/2024).

TGB mengantongi 182.024 suara pada Dapil NTB II. Partai Perindo juga berjaya dengan raihan 206.299 suara.

 BACA JUGA:

Peringkat kedua caleg DPR RI dengan suara terbanyak di Dapil NTB II adalah Lale Syifaun Nufus yang diusung oleh partai Gerindra dengan capaian 135.619 suara.

Diketahui Dapil NTB II memperebutkan 8 kursi DPR RI. Sejauh ini sudah 29 Provinsi yang catatan suara pemilu 2024 disahkan oleh KPU. Lembaga penyelenggara pemilu itu diberikan waktu sebelum tanggal 20 Maret 2024 untuk mengumumkan hasil pemilu 2024.

      
