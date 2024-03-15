Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Bakamla Temukan Jasad WN Taiwan Korban Kapal Terbalik di Perairan Jakarta

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 15 Maret 2024 |22:16 WIB
Bakamla Temukan Jasad WN Taiwan Korban Kapal Terbalik di Perairan Jakarta
Bakamla RI temukan jasad WN Taiwan korban kapal terbalik di perairan Jakarta (Foto: Dok Bakamla)
JAKARTA - Personel Bakamla RI yang tergabung dalam Tim SAR Gabungan berhasil menemukan seorang korban Warga Negara (WN) Taiwan yang tenggelam dari kecelakaan KM Pari Kudus di perairan Pulau Rambut, Jakarta, Jumat (15/03/2024).

Korban SHI YI (48) ditemukan tewas mengambang di Dermaga Pondok Dayung bagian utara, dengan jarak sekitar 13,92 NM dari lokasi kapal KM Pari Kudus terbalik.

Insiden tersebut terjadi pada Senin 11 Maret saat KM Pari Kudus membawa 32 penumpang dan 3 ABK dari Asha Resort Pulau Payung, Kepulauan Seribu Selatan menuju Pantai Mutiara.

Cuaca buruk pada saat itu dengan ombak tinggi dan angin kencang menyebabkan kapal diterjang, yang mengakibatkan terbaliknya kapal tersebut. 

Dari total penumpang sebanyak 32 orang, terdiri dari 5 warga negara China, 4 warga negara Taiwan, 1 warga negara Korea, dan 22 warga negara Indonesia. Selain personel Bakamla RI, Tim SAR Gabungan juga melibatkan Tim Rescue Kantor Pencarian dan Pertolongan Jakarta, Basarnas Pantai Mutiara, Polres Kepulauan Seribu, Pos Airud Untung Jawa, Pos TNI AL, Polair Polda Metro Jaya, serta warga lokal dalam upaya penyelamatan dan pencarian korban dari kecelakaan.

(Arief Setyadi )

      
Telusuri berita news lainnya
