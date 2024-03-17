Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Rumah Tinggal di Kramat Senen Kebakaran, 7 Unit Damkar Diterjunkan

Widya Michella , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |20:52 WIB
Rumah Tinggal di Kramat Senen Kebakaran, 7 Unit Damkar Diterjunkan
A
A
A

JAKARTA - Terjadi kebakaran pada bangunan rumah tinggal di Jalan Jl. Kramat Pulo Dalam, Kecamatan Senen, Jakarta Timur, Minggu (17/3/2024) malam. Informasi kebakaran tersebut diterima damkar sekitar pukul 19.05 WIB.

"Info #Kebakaran Rumah Tinggal di Jl. Kramat Pulo Dalam 2, RT. 08 RW. 04 Gg. 14, Kel. Kramat, Kec. Senen,"dikutip dalam akun X atau Twitter @BPBDJakarta, Minggu (17/3/2024).

Sebanyak 7 unit pemadam kebakaran (damkar) dikerahkan untuk memadamkan api. Adapun api kini telah berhasil dipadamkan.

"Penanganan: 7 Unit Damkar, TRC BPBD,PMI, AGD Dinkes,Dishub, Satpol PP, PLN, Personil Koramil | Situasi: Selesai Pemadaman,"ucapnya.

Belum diketahui total kerugian dan korban dari kejadian tersebut.

(Khafid Mardiyansyah)

      
