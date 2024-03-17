Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Penumpang KRL Terpantau Ramai di Sekitar Pusat Perbelanjaan

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |21:06 WIB
Penumpang KRL Terpantau Ramai di Sekitar Pusat Perbelanjaan
A
A
A

JAKARTA - KAI Commuter mencatat pergerakan penumpang Kereta Rel Listrik (KRL) pada akhir pekan di sejumlah pusat perbelanjaan di Jakarta dan sekitarnya.

Pada Minggu (17/3/2024) hingga pukul 14.00 WIB dari data KAI Commuter jumlah pengguna diangka 167.217 orang.

"Dimana terpantau pergerakan pengguna didominasi di stasiun-stasiun yang terletak di kawasan pusat perbelanjaan dan sentra bisnis lainnya," ujar VP Corporate Secretary KAI Commuter, Anne Purba, Minggu (17/3/2024) dalam keterangannya.

Di Stasiun Tanah Abang, hingga pukul 14.00 WIB pengguna yang turun sebanyak 25.186 orang. Sedangkan Stasiun Bogor mencatat sebanyak 7.704 orang yang turun di stasiun tersebut.

Sementara itu di Stasiun Tebet dan Stasiun Depok Baru masing-masing berjumlah 5.820 orang dan 4.792 orang. Sedangkan pengguna yang turun di Stasiun Sudirman 4.747 orang.

"Dari pantauan pergerakan pengguna selama bulan Ramadan, di hari kerja volume pengguna tidak jauh berbeda dengan hari-hari biasa," kata Anne.

Pada Rabu, 13 Maret 2024 sebagai hari pertama puasa kemarin tercatat volume pengguna Commuterline Jabodetabek sebanyak 927.201 orang, sedangkan rata-rata pengguna hari kerja sepanjang Maret 2024 sebelum puasa sekitar 1 Juta lebih.

Halaman:
1 2
      
