Mayat Ditemukan di Kalimalang Jaktim

JAKARTA - Sosok mayat ditemukan di wilayah kalimalang, Jakarta Timur, Minggu (17/3/2024).

Berdasarkan unggahan akun instagram @infobekasi_official, tampak sejumlah petugas BPBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta melakukan evakuasi terhadap mayat yang ditemukan di sekitaran unisma wilayah Jakarta Timur.

"Petugas BPBD mengevakuasi mayat di Kalimalang Unisma,"dikutip dalam akun @infobekasi_official.

Belum diketahui kronologi dari penemuan mayat tersebut.

"Belum diketahui kronologi detailnya,"ujar dia.

(Khafid Mardiyansyah)