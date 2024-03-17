Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Razia Tempat Hiburan Malam di Bogor, Belasan Orang Digaruk Petugas

Wildan Hidayat , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |22:24 WIB
Razia Tempat Hiburan Malam di Bogor, Belasan Orang Digaruk Petugas
Razia tempat hiburan malam di Bogor (MPI)
A
A
A

BOGOR – Puluhan petugas gabungan merazia tempat hiburan malam yang nekat beroprasi saat Ramadhan 1445 Hijriah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (17/3/2024) dini hari. Hal ini guna memberi rasa aman dan nyaman serta kekhusyuan bagi umat Muslim beribadah di bulan suci.

Pemkab Bogor sejatinya sudah mengeluarkan Surat Edaran melarang tempat hiburan malam beroperasi selama Ramadhann 2024, untuk menghormati masyarakat Muslim beribadah. Tapi ternyata masih banyak tempat hiburan yang beroperasi. Seperti di Kecamatan Sukaraja dan Cibinong, masih banyak tempat hiburan malam yang menerima tamu dan beroprasi.

 BACA JUGA:

Salah satu tempat hiburan malam yang masih nekat beroperasi adalah Plaza Dua Raja. Saat terjaring razia petugas, orang-orang di situ berpura-pura lagi menggelar buka puasa bersama. Padahal di hadapan para tamu terdapat puluhan botol minuman keras (miras) da nada pemandu lagu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/338/3162487/kapolres_bogor-Cu9W_large.jpg
Bogor Rawan Bencana, Polsek Diminta Rutin Berkoordinasi dengan BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/24/338/3133589/gali_sumur-Dyjo_large.jpg
Pekerja Gali Sumur Terjebak Reruntuhan Beton di Puncak Bogor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/338/3129212/biskita_trans_pakuan-eFxR_large.jpg
3 Bulan Mati Suri, Biskita Trans Pakuan di Bogor Kembali Beroperasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/338/3126229/damkar-nj1u_large.jpg
Duh! Remaja di Bogor Iseng Main Borgol Tak Bisa Dibuka, Damkar Turun Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/14/337/3095370/unik-KnHp_large.jpg
5 Fakta Kelamin Remaja Perempuan di Bogor Tiba-Tiba Berubah Jadi Laki-Laki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/06/338/3082633/pedagang-pYzO_large.jpg
Pedagang Pasar Tumpah Bogor Bantah Pasang Spanduk Tolak Pembongkaran  
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement