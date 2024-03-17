Razia Tempat Hiburan Malam di Bogor, Belasan Orang Digaruk Petugas

BOGOR – Puluhan petugas gabungan merazia tempat hiburan malam yang nekat beroprasi saat Ramadhan 1445 Hijriah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (17/3/2024) dini hari. Hal ini guna memberi rasa aman dan nyaman serta kekhusyuan bagi umat Muslim beribadah di bulan suci.

Pemkab Bogor sejatinya sudah mengeluarkan Surat Edaran melarang tempat hiburan malam beroperasi selama Ramadhann 2024, untuk menghormati masyarakat Muslim beribadah. Tapi ternyata masih banyak tempat hiburan yang beroperasi. Seperti di Kecamatan Sukaraja dan Cibinong, masih banyak tempat hiburan malam yang menerima tamu dan beroprasi.

Salah satu tempat hiburan malam yang masih nekat beroperasi adalah Plaza Dua Raja. Saat terjaring razia petugas, orang-orang di situ berpura-pura lagi menggelar buka puasa bersama. Padahal di hadapan para tamu terdapat puluhan botol minuman keras (miras) da nada pemandu lagu.