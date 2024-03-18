Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gubernur DKJ Dipilih Lewat Pilkada, Pemerintah dan DPR Sepakat Pilgub Hanya Satu Putaran

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |14:05 WIB
Gubernur DKJ Dipilih Lewat Pilkada, Pemerintah dan DPR Sepakat Pilgub Hanya Satu Putaran
Pembahasan RUU DKJ (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan Pemerintah sepakat penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dilakukan melalui mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Bahkan, Pilgub DKJ diatur agar bisa berlangsung hanya dengan satu putaran.

Kesepakatan diambil dalam rapat Panja Baleg DPR RI bersama Pemerintah yang diwakili Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro terkait membahas RUU DKJ, Senin (18/3/2024).

Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas menjelaskan bahwa usulan mekanisme Pilgub DKJ ini berbeda dengan mekanisme pilgub yang diatur dalam UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Nantinya, pemenang Pikgub DKJ bukan diukur dari perolehan 50% plus satu suara seperti yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UU Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Sekarang diusulan pemerintah tak menyebut 50+1. Artinya sama dengan Pilkada lain, suara terbanyak," kata Supratman dalam forum rapat.

Menurutnya, pertimbangan itu didasari atas tidak inginya terjadi pembelahan di akar rumput, aspek sosiologis rakyat, hingga membengkaknya anggaran Pilkada. Ia pun memberikan kesempatan kepada Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro untuk menjelaskan lebih detail usulan tersebut.

Halaman:
1 2
      
