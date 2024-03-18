Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024, 4.992 Personel Disiagakan di KPU hingga MK

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |14:28 WIB
Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024, 4.992 Personel Disiagakan di KPU hingga MK
Ilustrasi (Foto: Okezone)
JAKARTA - Polisi bakal menyiagakan personel keamanan untuk menjaga Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Hal itu dilakukan jelang pengumuman hasil Pemilu 2024.

“Titik pengamanan tentu sama seperti tahun sebelumnya yaitu di penyelenggara Pemilu ada KPU, Bawaslu dan DKPP,” kata Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Pol Fadil Imran, Senin (18/3/2024).

Fadil memastikan aparat kepolisian akan disiagakan di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, hal itu dilakukan lantaran adanya tahapan untuk melakukan permohonan sengketa hasil Pemilu.

“Tentunya terkait dengan sengketa Pemilu, kita akan mengamankan MK, kemudian manakala ada masyarakat yang ke rumah masyarakat, DPR, maka juga akan kita siapkan keamanan,” ungkap dia.

Kendati aparat kepolisian telah disiagakan, Fadil menyebutkan bahwa situasi dan kondisi sejauh ini masih berlangsung aman dan kondusif. Sejumlah tindakan preventif, preemtif, dan edukasi pun bakal terus dilakukan.

Telusuri berita news lainnya
