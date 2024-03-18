Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Surat Tanggapan JNE atas Berita Awas! Narkoba LSD Sasar Anak Remaja, Kemasannya Sengaja Dibuat Lucu

Awaludin , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |14:30 WIB
Surat Tanggapan JNE atas Berita Awas! Narkoba LSD Sasar Anak Remaja, Kemasannya Sengaja Dibuat Lucu
Polda Metro Jaya saat ungkap narkoba (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir, atau lebih dikenal sebagai JNE, memberikan tanggapan berita yang tayang di Okezone.com pada Jum'at 15 Maret 2024, dengan judul "Awas! Narkoba LSD Sasar Anak Remaja, Kemasannya Sengaja Dibuat Lucu".

Berdasarkan surat yang diterima Okezone, Senin (18/3/2024). JNE menyampaikan tanggapan atas pemberitaan tersebut :

JNE mengapreasi operasi penggagalan penyelundupan narkoba yang disampaikan oleh Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Metro Jaya dalam konferensi pers pada Jum’at, 15 Maret 2024.

JNE selama ini telah menjalin kerjasama yang baik dengan berbagai pihak baik dengan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri serta Badan Narkotika Nasional dan pihak – pihak terkait lainnya dalam penerapan “Strategi Kolaboratif Jasa Ekspedisi Dalam Pengawasan dan Pencegahan Peredaran Narkoba.

Hal ini merupakan wujud komitmen JNE untuk berperan aktif dalam gerakan P4GN (Pencegahan, Pemberantasan dan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba) yang digalakkan pemerintah. Dan semakin mendorong semangat JNE untuk terus mempererat kerjasama dan koordinasi secara intensif dengan pihak-pihak berwenang demi meningkatkan kualitas pelayanan terkait keamanan kiriman.

Topik Artikel :
Polda Metro Jaya polri JNE
