Jonatan Christie Juara All England

JAKARTA - Pebulutangkis tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie merebut gelar juara All England 2024. Gelar ini didapat Jojo dengan mengalahkan kompatriotnya, Anthony Sinisuka Ginting pada partai puncak, di Utilita Arena Birmingham, Inggris.

Jojo menjadi pemenang turnamen BWF World Tour Super 1000 setelah menyuguhkan permainan solid melawan Ginting.

Jonatan menyelesaikan laga ALL indonesian final ini dua gim langsung. Jojo menutup laga dengan skor 21-15 dan 21-14 dalam tempo 55 menit.

Jonatan menjadi satu-satunya kontestan yang berhasil juara di edisi kali ini dengan status non-unggulan.

Gelar ini juga merupakan gelar perdana Jonatan sepanjang keikutsertaannya di ALL England.

Raihan ini juga memutus puasa gelar indonesia selama 30 tahun di sektor tunggal putra turnamen bergengsi ALL england.

Sementara itu, pebulu tangkis ganda putra Indonesia, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto, keluar sebagai juara ALL England 2024, setelah mengalahkan ganda asal Malaysia Aaron Chia dan Soh Wooi Yik.

Raihan Fajar/Rian ini membuat Indonesia keluar sebagai juara umum di All England pertama kalinya setelah 30 tahun.