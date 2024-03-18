JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal melanjutkan rapat pleno rekapitulasi hasil Pemilu tingkat nasional pada Senin (18/3) malam ini. Adapun agenda rapat pleno akan melakukan pengesahan suara pada Provinsi Jawa Barat dan Papua Barat Daya.
"Sidang rapat pleno diskors sampai pukul 20.30 WIB, akan dilakulan dua agenda yang pertama Jawa Barat dan kemudian Papua Barat Daya," kata Anggota KPU, August Mellaz di Kantor KPU, Senin (18/3/2024).
Sehingga jika hari ini dua provinsi itu rampung, maka tersisa tiga provinsi lainnya yang akan disahkan yaitu Provinsi Papua, Papua Pegunungan dan Maluku. August mengatakan rapat pleno untuk tiga provinsi itu baru dilakulan pada Selasa (19/3) besok.
"Itu (Provinsi Papua, Papua Pegunungan dan Maluku) dijadwalkan kemungkinannya besok, kalau kita lihat proses yang berlangsung tanggal 18 dan tanggal 19 akan bisa kita selesaikan semua untuk tenggat terkait dengan rekapitulasinya," jelasnya.