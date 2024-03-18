Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPU Bakal Lakukan Rapat Pleno Hasil Pemilu Jawa Barat dan Papua Barat Daya Malam Ini

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |16:03 WIB
KPU Bakal Lakukan Rapat Pleno Hasil Pemilu Jawa Barat dan Papua Barat Daya Malam Ini
Anggota KPU RI, August Mellaz (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal melanjutkan rapat pleno rekapitulasi hasil Pemilu tingkat nasional pada Senin (18/3) malam ini. Adapun agenda rapat pleno akan melakukan pengesahan suara pada Provinsi Jawa Barat dan Papua Barat Daya.

"Sidang rapat pleno diskors sampai pukul 20.30 WIB, akan dilakulan dua agenda yang pertama Jawa Barat dan kemudian Papua Barat Daya," kata Anggota KPU, August Mellaz di Kantor KPU, Senin (18/3/2024).

Sehingga jika hari ini dua provinsi itu rampung, maka tersisa tiga provinsi lainnya yang akan disahkan yaitu Provinsi Papua, Papua Pegunungan dan Maluku. August mengatakan rapat pleno untuk tiga provinsi itu baru dilakulan pada Selasa (19/3) besok.

"Itu (Provinsi Papua, Papua Pegunungan dan Maluku) dijadwalkan kemungkinannya besok, kalau kita lihat proses yang berlangsung tanggal 18 dan tanggal 19 akan bisa kita selesaikan semua untuk tenggat terkait dengan rekapitulasinya," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pleno KPU Pemilu 2024 KPU RI
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177682//kpu_ri-UAp6_large.jpg
Dituding Roy Suryo Selundupkan Aturan Terkait Ijazah Gibran, KPU Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/337/3170370//ketua_kpu_ri_mochammad_afifuddin-EczV_large.jpg
KPU Minta Maaf Sempat Tutupi Dokumen Persyaratan Capres-Cawapres
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/337/3149990//dkpp-eVJR_large.jpg
Tok, DKPP Jatuhkan Sanksi Peringatan Keras ke Idham Holik, Terbukti Langgar Etik!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement