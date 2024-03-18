Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Periksa Yana Mulyana, KPK Usut Pengaturan dan Besaran Fee Berbagai Proyek di Pemkot Bandung

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |16:31 WIB
Periksa Yana Mulyana, KPK Usut Pengaturan dan Besaran <i>Fee</i> Berbagai Proyek di Pemkot Bandung
Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri. (Foto: MPI)
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa eks Wali Kota Bandung, Yana Mulyana di Lapas Sukamiskin terkait pengembangan kasus dugaan korupsi pengadaan CCTV dan layanan internet dalam proyek Bandung Smart City, Jumat (18/3/2024).

Di tempat yang sama, tim penyidik komisi antirasuah juga memeriksa mantan Sekdishub Kota Bandung, Khairur Rijal. Diketahui, keduanya mendekam di Lapas Sukamiskin karena terjerat kasus tersebut.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri menyebutkan, mereka diklarifikasi perihal pengaturan proyek di Kota Bandung.

korupsi Yana Mulyana KPK
