Periksa Yana Mulyana, KPK Usut Pengaturan dan Besaran Fee Berbagai Proyek di Pemkot Bandung

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa eks Wali Kota Bandung, Yana Mulyana di Lapas Sukamiskin terkait pengembangan kasus dugaan korupsi pengadaan CCTV dan layanan internet dalam proyek Bandung Smart City, Jumat (18/3/2024).

Di tempat yang sama, tim penyidik komisi antirasuah juga memeriksa mantan Sekdishub Kota Bandung, Khairur Rijal. Diketahui, keduanya mendekam di Lapas Sukamiskin karena terjerat kasus tersebut.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri menyebutkan, mereka diklarifikasi perihal pengaturan proyek di Kota Bandung.

BACA JUGA: