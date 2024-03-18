Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soroti Harga Tiket Mudik Melonjak Drastis, Menko PMK: Jadi Catatan Kami!

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |20:03 WIB
Soroti Harga Tiket Mudik Melonjak Drastis, Menko PMK: Jadi Catatan Kami!
Muhadjir Effendy (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyoroti tiket angkutan umum menjelang mudik Lebaran 2024 yang mengalami kenaikan secara drastis.

Muhadjir pun memastikan akan melakukan koordinasi dengan pihak pengelola angkutan umum baik darat, laut, maupun udara terkait kenaikan tiket. Meskipun, dia mengatakan belum ada intervensi dari pemerintah untuk menurunkan harga tiket saat mudik.

“Kita belum sampai berpikir mau melakukan pressure. Karena pasti dari pengelola kenapa tiketnya naik itu pasti ada pertimbangan-pertimbangan tertentu ya,” ungkap Muhadjir usai Rapat Tingkat Menteri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (18/3/2024).

Muhadjir memastikan kenaikan harga tiket angkutan akan menjadi catatan dari pemerintah. “Tetapi itu akan jadi catatan kami. Nanti saya selaku Menko PMK akan coba sounding dengan pihak-pihak terkait, kenapa kok tiketnya kok naik drastis. Kok, tidak malah turun drastis. Itu saran, nanti kita perhatikan.”

