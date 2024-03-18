Pemerintah Akan Ingatkan Pengelola untuk Turunkan Harga Tiket Mudik Lebaran

JAKARTA - Pemerintah menyoroti harga tiket mudik lebaran yang naik drastis menjelang mudik lebaran 2024.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy membenarkan bahwa tiket angkutan umum baik darat, laut, maupun udara mengalami kenaikan secara drastis menjelang Lebaran 2024.

Muhadjir pun memastikan akan melakukan koordinasi dengan pihak pengelola angkutan umum agar menurunkan harga tiket mudik tersebut, meskipun pemerintah belum melakukan intervensi untuk menurunkan harga tiket mudik.

“Kita belum sampai berpikir mau melakukan pressure. Karena pasti dari pengelola kenapa tiketnya naik itu pasti ada pertimbangan-pertimbangan tertentu ya,” ungkap Muhadjir usai Rapat Tingkat Menteri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (18/3/2024).

Ia menegaskan bahwa kenaikan harga tiket angkutan umum akan menjadi catatan dari pemerintah. “Tetapi itu akan jadi catatan kami. Nanti saya selaku Menko PMK akan coba sounding dengan pihak-pihak terkait, kenapa kok tiketnya kok naik drastis. Kok, tidak malah turun drastis. Itu saran, nanti kita perhatikan,” kata Muhadjir.